Εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για το Εργαλείο Αξιολόγησης Θέσεων Εργασίας «eValueJobs»

Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι ο συντονιστής της Κοινοπραξίας που υλοποιεί το έργο «eValueJobs - Δημιουργία εργαλείων για την αξιολόγηση και σύγκριση της αξίας της εργασίας, με βάση ουδέτερους ως προς το φύλο παράγοντες, και προώθηση της ευρείας χρήσης τους μεταξύ των εργοδοτών και των κοινωνικών εταίρων».

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «CERV- Citizens, Equality, Rights and Values», μέσω ανταγωνιστής διαδικασίας, με προϋπολογισμό €280.000.

Oι υπόλοιποι εταίροι της Κοινοπραξίας είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου, οι οργανώσεις ΟΕΒ, ΚΕΒΕ, ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, η PwC Cyprus και η RedWolfOgilvy.

Το έργο υποστηρίζει την εφαρμογή της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/970 για την ενίσχυση της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών μέσω της μισθολογικής διαφάνειας, και συγκεκριμένα της υποχρέωσης των κρατών μελών να διασφαλίζουν τη διάθεση ουδέτερων ως προς το φύλο εργαλείων αξιολόγησης της εργασίας για χρήση από τους από εργοδότες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και από τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Στο πλαίσιο του Έργου έχει αναπτυχθεί το εργαλείο αξιολόγησης θέσεων εργασίας «eValueJobs», ένα ψηφιακό, ουδέτερο ως προς το φύλο, εργαλείο αξιολόγησης της εργασίας, το οποίο είναι διαθέσιμο δωρεάν.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://tinyurl.com/mtebujah

μπορείτε να βρείτε:

· το εργαλείο “eValueJobs” και οδηγό χρήσης του και

· επεξηγηματικά βίντεο για τη χρήση του εργαλείου και τις βασικές αρχές της ουδέτερης ως προς το φύλο αξιολόγησης θέσεων εργασίας

Για περισσότερες πληροφορίες ή υποστήριξη, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dlr.mlsi.gov.cy