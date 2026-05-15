Άνοιξαν οι ουρανοί τον Μάιο: Στο 163% η βροχόπτωση - Έσπασε τα κοντέρ η Πάφος

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Άνοιξαν οι ουρανοί τον Μάιο: Στο 163% η βροχόπτωση - Έσπασε τα κοντέρ η Πάφος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε ποσότητα, η περισσότερη μέση βροχόπτωση από την αρχή του μήνα καταγράφηκε στον Σταυρό της Ψώκας με 92,4 χιλιοστά και η λιγότερη στην Ξυλοτύμπου, με μόλις 7,1 χιλιοστά.

Στο 163% της κανονικής βρίσκεται η βροχόπτωση Μαΐου, μέχρι την Παρασκευή 15 του μήνα, με αρκετές περιοχές να έχουν καλύψει πάνω από τρεις φορές τη μέση βροχόπτωση του μήνα.

Συνολικά από την πρώτη του μήνα μέχρι σήμερα η μέση βροχόπτωση στις ελεύθερες περιοχές ανήλθε σε 31,9 χιλιοστά, ενώ η κανονική για τον μήνα είναι 19,6 χιλιοστά.

Η μεγαλύτερη υπερκάλυψη, σε σχέση με την κανονική, καταγράφηκε στο αεροδρόμιο Πάφου, το οποίο δέχτηκε 385% της κανονικής. Στο νέο λιμάνι Λεμεσού η βροχόπτωση έφτασε το 357%, στην Πόλη στο 356% και στον Σταυρό της Ψώκας 340%.

Σε ποσότητα, η περισσότερη μέση βροχόπτωση από την αρχή του μήνα καταγράφηκε στον Σταυρό της Ψώκας με 92,4 χιλιοστά και η λιγότερη στην Ξυλοτύμπου, με μόλις 7,1 χιλιοστά.

Σε σχέση με τη μέση κανονική από την 1η Οκτωβρίου η μέση βροχόπτωση σήμερα βρίσκεται στο 114%, με όλες τις περιοχές, εκτός του Λυθροδόντα (97%) να έχουν ξεπεράσει το 100% της κανονικής.

Συγκεκριμένα, η μέση βροχόπτωση στις ελεύθερες περιοχές από την 1η Οκτωβρίου μέχρι σήμερα έφτασε τα 555 χιλιοστά, σε σύγκριση με 453,2 που είναι η μέση κανονική για την εποχή.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΒΡΟΧΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα