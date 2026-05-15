Υπόθεση Γερμανίδας κτηματομεσίτριας: Νόμιμες οι ευρωπαϊκές εντολές έρευνας, έκρινε το Δικαστήριο

Η σημερινή απόφαση αφορούσε τέσσερις ευρωπαϊκές εντολές έρευνας που εκδόθηκαν στις 18 και 26 Ιουλίου 2024, καθώς και στις 2 και 13 Σεπτεμβρίου 2024, στο πλαίσιο εξασφάλισης μαρτυρικού υλικού από τη Γερμανία.

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας απέρριψε σήμερα την ένσταση της υπεράσπισης της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας, Εύα Ιζαμπέλα Κιουνζέλ, αναφορικά με τη νομιμότητα των ευρωπαϊκών εντολών έρευνας που εκδόθηκαν για συλλογή μαρτυρικού υλικού από τις γερμανικές αρχές, κρίνοντας ότι αρμόδιο δικαστήριο για την έκδοσή τους ήταν το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας και όχι το Κακουργιοδικείο.

Κατά την έναρξη της σημερινής διαδικασίας τέθηκε παράλληλα και ζήτημα διερμηνείας από πλευράς υπεράσπισης, με το Δικαστήριο να κρίνει τελικά ότι η κατηγορούμενη μπορούσε να παρακολουθήσει τη διαδικασία με πολωνική διερμηνεία, δίδοντας παράλληλα οδηγίες για μετάφραση της σημερινής απόφασης και στη γερμανική γλώσσα.

Η κατηγορούμενη αντιμετωπίζει συνολικά 46 κατηγορίες, που αφορούν, μεταξύ άλλων, δόλια συναλλαγή σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλον, παράνομη χρήση ακινήτων χωρίς τη συγκατάθεση των ιδιοκτητών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αναφορικά με ελληνοκυπριακές περιουσίες στα κατεχόμενα.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

