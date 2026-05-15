Σχέδιο επιχορήγησης διακοπών συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα ενέκρινε το Υπουργικό

Την πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνου Μουσιούττα, για υλοποίηση του Σχεδίου με τίτλο «Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα σε ξενοδοχεία των Ορεινών Θερέτρων και του Πύργου Τυλληρίας», βάσει του οποίου θα επιχορηγείται στους δικαιούχους τετραήμερη διαμονή (τρεις διανυκτερεύσεις), με πλήρη διατροφή, ενέκρινε την Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την οποία αναμεταδίδει το ΓΤΠ, το Σχέδιο θα λειτουργήσει για τις περιόδους 5 Ιουνίου-31 Ιουλίου 2026 και 1 Σεπτεμβρίου-30 Οκτωβρίου 2026 ή μέχρι εξαντλήσεως του σχετικού κονδυλίου.

Στόχος του Σχεδίου, αναφέρεται, είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα και η στήριξη των ορεινών θερέτρων, τα οποία με τη λειτουργία τους προσφέρουν σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας σε περιοχές της υπαίθρου.

Ταυτόχρονα, ενδυναμώνει το τουριστικό προϊόν της Κύπρου και συμβάλλει στη διατήρηση και ενίσχυση της απασχόλησης στις ορεινές περιοχές. Περαιτέρω λεπτομέρειες για τους δικαιούχους και την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων συμμετοχής θα ανακοινωθούν τις προσεχείς ημέρες.

ΚΥΠΕ