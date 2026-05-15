Choose4Cyprus: Το εργαλείο που δείχνει με ποιο κόμμα «ταιριάζεις» (ηχητικό)

Λίγες ημέρες πριν από τις Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου 2026, οι πολίτες έχουν στη διάθεσή τους ένα ψηφιακό εργαλείο που τους επιτρέπει να συγκρίνουν τις πολιτικές τους θέσεις με εκείνες των κομμάτων. Πρόκειται για την πλατφόρμα συμβούλου ψήφου Choose4Cyprus, που υλοποιείται από το ερευνητικό εργαστήριο DigiPols της Σχολής Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΤΕΠΑΚ και είναι διαθέσιμη στο choose4cyprus.eu. Μιλώντας στον Πολίτη 107.6 & 97.6 και την εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα», η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Κοσμήτορας της Σχολής Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΤΕΠΑΚ, Βίκυ Τρίγκα, εξήγησε ότι το εργαλείο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Ένα εργαλείο «ορθολογικής ψήφου»

Η κ. Τρίγκα υπογράμμισε ότι το Choose4Cyprus αποκτά ιδιαίτερη αξία στη φετινή εκλογική περίοδο, καθώς –όπως είπε– απουσίασε η ουσιαστική συζήτηση επί πολιτικών θέσεων.

«Είχαμε μια προεκλογική εκστρατεία που δεν επικεντρώθηκε στις πολιτικές θέσεις, αλλά περισσότερο στο ποιος είναι νέος ή έμπειρος και σε ζητήματα όπως τα σκάνδαλα και τη διαφθορά», σημείωσε.

Και πρόσθεσε: «Δυστυχώς αποφύγαμε να κάνουμε αυτό που είναι η ουσία της δημοκρατίας: την αντιπαράθεση προγραμμάτων, ώστε ο πολίτης να καταλάβει ποια λύση του ταιριάζει».

Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα

Το εργαλείο βασίζεται στην έννοια της «ορθολογικής ψήφου», δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να συγκρίνουν τις απόψεις τους με αυτές των κομμάτων.

«Ο πολίτης απαντά σε 24 θέματα πολιτικού ανταγωνισμού – από την οικονομία μέχρι την καθημερινότητα – και στο τέλος βλέπει με ποιο κόμμα ταιριάζουν περισσότερο οι θέσεις του» εξήγησε σημειώνοντας ότι οι θέσεις των κομμάτων έχουν καταγραφεί από την ερευνητική ομάδα μέσα από τεκμηριωμένες δημόσιες δηλώσεις.

«Έχουμε τοποθετήσει τα κόμματα με βάση αποδείξεις – δηλώσεις προέδρων, δελτία Τύπου και δημόσιες τοποθετήσεις», είπε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι από τα κόμματα ανταποκρίθηκαν άμεσα μόνο οι Οικολόγοι.

«Έχουμε στείλει το ερωτηματολόγιο σε όλα τα κόμματα, όμως μόνο οι Οικολόγοι απάντησαν και διόρθωσαν τις θέσεις τους», ανέφερε.

Δεν υποδεικνύει την ψήφο

Η κ. Τρίγκα ξεκαθάρισε ότι το εργαλείο δεν αποτελεί οδηγό ψήφου.

«Δεν μπορούμε να συμβουλέψουμε κάποιον να ψηφίσει αυτό που θα του δείξει η πλατφόρμα», τόνισε.

«Η ψήφος εξαρτάται από πολλά: ιδεολογία, οικογενειακό περιβάλλον, στρατηγική επιλογή ή ακόμη και ψήφο διαμαρτυρίας».

Μάλιστα, όπως είπε, είναι πιθανό κάποιος να μη νιώθει κοντά σε κανένα κόμμα: «Υπάρχουν πολίτες που βλέπουν ότι δεν ταυτίζονται με κανέναν – και αυτό είναι επίσης ένα σημαντικό εύρημα».

Το «φαινόμενο Φειδία»

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο λεγόμενο «φαινόμενο Φειδία», το οποίο αναλύθηκε σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

«Τον Φειδία τον ψήφισαν πολίτες από διαφορετικές κατηγορίες, με περισσότερους τους νέους, αλλά όχι μόνο», ανέφερε.

«Ήταν άνθρωποι που θεωρούσαν ότι το σύστημα –κυρίως το οικονομικό– δεν τους επέτρεψε να πετύχουν αυτά που ήθελαν». Σημείωσε ότι «πρόκειται συχνά για πολίτες που αναγκάστηκαν να αλλάξουν τη ζωή τους, να φύγουν από τα αστικά κέντρα, και ένιωθαν ότι το σύστημα τους “χρωστούσε”». Η επιλογή τους, κατέληξε, «ήταν ξεκάθαρα μια ψήφος διαμαρτυρίας και τιμωρίας».