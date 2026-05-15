Παν. Νεάπολις Πάφος: Διεθνής διάκριση για τον Καθηγητή Σάββα Α. Χατζηχριστοφή

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος ανακοινώνει με ιδιαίτερη υπερηφάνεια τη συμπερίληψη του Καθηγητή Σάββα Α. Χατζηχριστοφή, Καθηγητή Τεχνητής Νοημοσύνης και Αντιπρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας, στη διεθνή κατάταξη Research.com Best Computer Science Scientists 2026 στον τομέα της Πληροφορικής.

Ο Καθηγητής Χατζηχριστοφής συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων επιστημόνων πληροφορικής διεθνώς και αποτελεί έναν από τους δέκα ακαδημαϊκούς από πανεπιστήμια της Κυπριακής Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στη φετινή κατάταξη, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σημαντική διεθνή απήχηση του ερευνητικού του έργου.

Η κατάταξη της Research.com βασίζεται στον δείκτη D-index, ο οποίος αξιολογεί την επιστημονική επιρροή και την ποιότητα της ερευνητικής δραστηριότητας μέσω των δημοσιεύσεων και των επιστημονικών αναφορών στον τομέα εξειδίκευσης κάθε ερευνητή.

Η σημαντική αυτή διάκριση αντανακλά τη συστηματική ερευνητική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, με έμφαση στις διεθνείς συνεργασίες, την παρουσία σε κορυφαία επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά, καθώς και τη στρατηγική επένδυση στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την καινοτομία.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στον Καθηγητή Σάββα Α. Χατζηχριστοφή για τη σημαντική αυτή διεθνή αναγνώριση, η οποία ενισχύει περαιτέρω την ακαδημαϊκή και ερευνητική παρουσία του Πανεπιστημίου σε παγκόσμιο επίπεδο.