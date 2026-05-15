Ξεκαθαρίζει η Αρχιεπισκοπή: Το ιστορικό ξενοδοχείο Aspelia στα Βαρώσια δεν πωλείταi! Αναστάτωση ανάμεσα στους Αμμοχωστιανούς μετά τις φήμες [ΕΙΚΟΝΕΣ]

Κατηγορηματικά διαψεύδει η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου τις πληροφορίες που διακινήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περί δήθεν πρόσφατης πώλησης του ξενοδοχείου Ασπέλια, το οποίο βρίσκεται στην περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου και αποτελεί ιδιοκτησία της Εκκλησίας της Κύπρου.

Σε δηλώσεις του στον «Π», εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής ξεκαθάρισε ότι ουδεμία βάση έχουν οι σχετικοί ισχυρισμοί, απορρίπτοντας με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το περιεχόμενο των αναρτήσεων. «Δεν ισχύει κάτι τέτοιο», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση η Αρχιεπισκοπή να προχωρούσε ποτέ σε τέτοια ενέργεια, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για περιουσία της στα κατεχόμενα.

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ

Μάλιστα, χαρακτήρισε τις σχετικές αναφορές ως «αποκύημα φαντασίας», υπογραμμίζοντας ότι ουδέποτε τέθηκε, έστω και ως σκέψη, οποιαδήποτε μορφή αξιοποίησης ή εκμετάλλευσης περιουσίας της Αρχιεπισκοπής στα κατεχόμενα με στόχο οικονομικό όφελος.

Οι φήμες προκάλεσαν συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς το συγκεκριμένο ακίνητο βρίσκεται στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου, μια περιοχή με ιδιαίτερα ευαίσθητο πολιτικό και νομικό καθεστώς, που συνδέεται με τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών.

Φωτογραφία: Αρχείο αρχιτεκτονικού γραφείου Ι. & Α. Φιλίππου.

Η ιστορία του ξενοδοχείου

Το Aspelia Hotel ήταν ένα από τα εμβληματικά ξενοδοχεία της κοσμοπολίτικης Αμμοχώστου της προ του 1974 εποχής, την περίοδο που η Βαρώσια θεωρούνταν ο απόλυτος τουριστικός προορισμός της Ανατολικής Μεσογείου. Ανεγέρθηκε το 1972 στην παραλία της Γλώσσας, στην περίκλειστη σήμερα περιοχή της Αμμοχώστου, ως τετράστερο ξενοδοχείο 160 δωματίων, σε μια εποχή εκρηκτικής τουριστικής ανάπτυξης για την πόλη, η οποία τότε συγκέντρωνε σχεδόν το μισό ξενοδοχειακό δυναμικό της Κύπρου. Το συγκρότημα σχεδιάστηκε από τους αρχιτέκτονες Ιάκωβο και Ανδρέα Φιλίππου, μέσω του γραφείου J. & A. Philippou Architects Engineers, ενώ ιδιαίτερο στοιχείο είναι ότι στο ίδιο αρχιτεκτονικό σύνολο εντασσόταν και ο Ναός της Αγίας Τριάδας, έργο του αρχιτέκτονα Θεοχάρη Δαυίδ. Με την τουρκική εισβολή του 1974 και την εγκατάλειψη της Βαρωσίων, το Aspelia, όπως δεκάδες άλλα ξενοδοχεία της περιοχής, έμεινε παγωμένο στον χρόνο πίσω από τα συρματοπλέγματα της περίκλειστης πόλης. Από σύμβολο της τουριστικής ακμής της Αμμοχώστου μετατράπηκε σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά «φαντάσματα» της χαμένης πόλης.

Το Aspelia ανήκε στη γενιά των ξενοδοχείων που έκαναν την Αμμόχωστο διεθνές jet set destination, πριν η πόλη σιγήσει απότομα το καλοκαίρι του 1974.

Η δημιουργία του φέρεται να συνδέεται με την επενδυτική στρατηγική της Εκκλησίας εκείνης της περιόδου, επί Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, όταν η Εκκλησία δραστηριοποιούνταν έντονα και στον επιχειρηματικό τομέα. Μετά την τουρκική εισβολή του 1974, το Aspelia εγκαταλείφθηκε μαζί με την υπόλοιπη περίκλειστη Αμμόχωστο και παρέμεινε έκτοτε παγωμένο στον χρόνο, ως ένα από τα χαρακτηριστικά ξενοδοχειακά κουφάρια της Βαρωσίων.