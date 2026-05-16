Απόψε ο μεγάλος τελικός της Eurovision - Σε ποιες θέσεις εμφανίζονται Κύπρος και Ελλάδα, οι προσδοκίες και το κλίμα στην κυπριακή αποστολή

Ανακοινώθηκε η επίσημη σειρά εμφάνισης για τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, που θα πραγματοποιηθεί απόψε στη Βιέννη της Αυστρίας, με την Κύπρο και την Ελλάδα να μαθαίνουν τις θέσεις τους στη βραδιά του μουσικού διαγωνισμού.

Η Αντιγόνη και το «JALLA» θα ανέβει στη σκηνή στην 21η θέση του τελικού, μία από τις τελευταίες εμφανίσεις της βραδιάς, και η Ελλάδα με τον Ακύλα και το «Ferto» θα εμφανιστεί στην 6η θέση.

Η Κύπρος εξασφάλισε μία ιδιαίτερα ευνοϊκή θέση στο δεύτερο μισό του τελικού, κάτι που θεωρείται σημαντικό πλεονέκτημα για την τελική ψηφοφορία.

Η Ελλάδα εμφανίζεται νωρίς στη βραδιά, ωστόσο η δυναμική σκηνική παρουσία του Ακύλα και η απήχηση του «Ferto» στα στοιχήματα και στα social media κρατούν την ελληνική συμμετοχή ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί του φετινού διαγωνισμού.

Με την ψήφο του κοινού να την κρατά ζωντανή και την πρόκριση να κρίνεται στον έναν βαθμό, η Κύπρος ετοιμάζεται απόψε για τον μεγάλο τελικό της Eurovision στη Βιέννη. Η Αντιγόνη και το «Jalla» πέρασαν 10οι και τελευταίοι από τον Β’ Ημιτελικό, με 100 βαθμούς, αφήνοντας εκτός τη Λετονία των 99 βαθμών. Την ίδια ώρα, η Ελλάδα με τον Ακύλα και το «Ferto» μπαίνει στη μεγάλη βραδιά με υψηλές προσδοκίες, καθώς φιγουράρει στην 3η θέση των στοιχημάτων, πίσω από τη Φινλανδία και την Αυστραλία.

Η κυπριακή πρόκριση είχε όλα τα χαρακτηριστικά θρίλερ. Το αποτέλεσμα κρίθηκε κυριολεκτικά στην κόψη του ξυραφιού, με το televoting να αποδεικνύεται καθοριστικό για την παρουσία της Κύπρου στον τελικό. Οι μόλις 12 βαθμοί από τις επιτροπές έδειξαν ότι το τραγούδι δεν έπεισε στον ίδιο βαθμό τους επαγγελματίες κριτές, όμως οι 88 βαθμοί από το κοινό άλλαξαν την εικόνα και έδωσαν στην Αντιγόνη το τελευταίο εισιτήριο για τη μεγάλη σκηνή.

Στην κυπριακή αποστολή, πάντως, επικρατεί ικανοποίηση. Μιλώντας στον Πολίτη 107.6 & 97.6, η αρχηγός της αποστολής, Εύη Παπαμιχαήλ, ανέφερε πως «υπάρχει ένας ενθουσιασμός και ικανοποίηση στην κυπριακή αποστολή», σημειώνοντας ότι η ανταπόκριση του κοινού λειτούργησε ενισχυτικά για την ομάδα. Η ίδια στάθηκε και στην κριτική που είχε δεχθεί αρχικά η επιλογή, λέγοντας πως «η κριτική είναι καλοδεχούμενη, πάντα πρέπει να είσαι έτοιμος να την ακούσεις. Όμως το αποτέλεσμα μάς δικαίωσε».

Για την Αντιγόνη η κ. Παπαμιχαήλ μίλησε με θερμά λόγια, υπογραμμίζοντας τη σχέση της με την Κύπρο. «Είναι ένα κορίτσι που ανοίγει τώρα τα φτερά του και χρειάζεται στήριξη. Από πάνω μέχρι κάτω φωνάζει Κύπρος», είπε, τονίζοντας ότι, παρά το γεγονός πως προέρχεται από την ομογένεια, η ταυτότητά της είναι έντονα συνδεδεμένη με τη χώρα. Η Κύπρος θα εμφανιστεί απόψε στη θέση 21, σε μια βραδιά όπου κάθε λεπτομέρεια μπορεί να μετρήσει.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην κυπριακή συμμετοχή. Η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να ελπίζει ακόμη και για την πρωτιά, καθώς ο Ακύλας με το «Ferto» ανεβαίνει δυναμικά και βρίσκεται στην 3η θέση των στοιχημάτων. Μπροστά του βρίσκονται η Φινλανδία και η Αυστραλία, με τη δεύτερη να κερδίζει τις εντυπώσεις στον Β’ Ημιτελικό. Σύμφωνα με ανεπίσημα αποτελέσματα που είδαν το φως της δημοσιότητας, η Ουκρανία αναδείχθηκε πρώτη στον ημιτελικό με 268 βαθμούς, ενώ η Αυστραλία ακολούθησε με 255, παρουσιάζοντας ισχυρή εικόνα τόσο στις επιτροπές όσο και στο televoting. Η δυναμική αυτή εξηγεί και την άνοδο της Αυστραλίας στις αποδόσεις, χωρίς όμως να μειώνει τις ελληνικές προσδοκίες. Άλλωστε, όπως ανέφερε και η Εύη Παπαμιχαήλ για την ελληνική συμμετοχή, «η Ελλάδα πάει πάρα πολύ καλά και πιθανόν να χτυπήσει και νίκη».

Η σειρά εμφάνισης στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026

Δανία – Søren Torpegaard Lund – «Før Vi Går Hjem»

Γερμανία – Σάρα Ένγκελς – «Fire»

Ισραήλ – Noam Bettan – «Michelle»

Βέλγιο – ESSYLA – «Dancing on the Ice»

Αλβανία – Alis – «Nân»

Ελλάδα – Ακύλας – «Ferto»

Ουκρανία – LELÉKA – «Ridnym»

Αυστραλία – Delta Goodrem – «Eclipse»

Σερβία – LAVINA – «Kraj Mene»

Μάλτα – AIDAN – «Bella»

Τσεχία – Daniel Zizka – «CROSSROADS»

Βουλγαρία – DARA – «Bangaranga»

Κροατία – LELEK – «Andromeda»

Ηνωμένο Βασίλειο – LOOK MUM NO COMPUTER – «Eins, Zwei, Drei»

Γαλλία – Monroe – «Regarde!»

Μολδαβία – Satoshi – «Viva, Moldova!»

Φινλανδία – Linda Lampenius x Pete Parkkonen – «Liekinheitin»

Πολωνία – ALICJA – «Pray»

Λιθουανία – Lion Ceccah – «Sólo Quiero Más»

Σουηδία – FELICIA – «My System»

Κύπρος – Αντιγόνη – «JALLA»

Ιταλία – Sal Da Vinci – «Per Sempre Sì»

Νορβηγία – JONAS LOVV – «YA YA YA»

Ρουμανία – Alexandra Căpitănescu – «Choke Me»

Αυστρία – COSMÓ – «Tanzschein»

Τον τελικό θα ανοίξει η Δανία, ενώ την αυλαία της βραδιάς θα ρίξει η οικοδέσποινα Αυστρία, σε μία θέση που παραδοσιακά θεωρείται ιδιαίτερα δυνατή τηλεοπτικά.