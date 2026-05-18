Ρεκόρ συνολικών εισροών νερού τον φετινό Μάιο στα φράγματα – Συνεχίζεται η ανοδική πορεία των υδάτινων αποθεμάτων

Ρεκόρ εισροών στα φράγματα της Κύπρου καταγράφεται τον φετινό Μάιο, με τα υδάτινα αποθέματα να συνεχίζουν να ενισχύονται ακόμη και στα μέσα της άνοιξης, προσφέροντας σημαντική ανάσα στην υδατική επάρκεια της χώρας.

Η εισροή νερού στα φράγματα κατά το τελευταίο 3ήμερο ανήλθε στα 1.046 Ε.Κ.Μ νερού. Από την 1η του Οκτώβρη μέχρι και σήμερα, η συνολική εισροή ήταν 107.394 Ε.Κ.Μ νερού. Η συνολική πληρότητα των φραγμάτων ανέβηκε στο 41.6% σήμερα Δευτέρα (18/05/2026) από το 41.4% που ήταν μέχρι την Παρασκευή (15/05/2026) ενώ την αντίστοιχη περσινή ημέρα ήταν στο 22.3%.

Οι συνολικές εισροές νερού έχουν μειωθεί το τελευταίο διάστημα, ωστόσο παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες τόσο προχωρημένα μέσα στον Μάιο σύμφωνα με τον KitasWeather, με τη συνολική εισροή τριημέρου να ξεπερνά ελαφρώς το 1 Ε.Κ.Μ νερού. Το επόμενο διάστημα θα συνεχίσει να παρατηρείται σταθερή μικρή μείωση των εισροών νερού, ωστόσο αυτές θα συνεχίσουν να είναι αυξημένες για την περίοδο που βρισκόμαστε ενώ με τις βροχές που αναμένονται το επόμενο διάστημα, πολύ πιθανόν να δούμε παροδικές αυξήσεις στα φράγματα που θα επηρεαστούν από βροχές οι λεκάνες απορροής τους αφού αναμένονται τοπικού χαρακτήρα βροχές.

Οι μέχρι στιγμής συνολικές εισροές Μαΐου έχουν ανέλθει στα 9.302 Ε.Κ.Μ, με αποτέλεσμα ο φετινός Μάιος να έχει καταγράψει τις μεγαλύτερες συνολικές εισροές νερού που έχουν παρατηρηθεί ποτέ για τέτοιο μήνα από τότε που κατασκευάστηκαν τα μεγάλα φράγματα και άρχισε η καταμέτρηση εισροών (1987-1988), ξεπερνώντας το ρεκόρ του Μάη 2019 με 8.869 Ε.Κ.Μ νερού όπως μπορείτε να δείτε στον πιο κάτω εικόνα. Αξίζει να σημειωθεί παρόλα αυτά ότι κάποιες από τις πιο κάτω χρονιές οι εισροές νερού ήταν μεγαλύτερες από αυτές που αναγράφονται, ωστόσο λόγω του ότι υπήρχαν αρκετές υπερχειλίσεις μεγάλων φραγμάτων δεν γινόταν καταγραφή όλων των εισροών νερού.

Στον πιο κάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τους 5 Μάιους με τις μεγαλύτερες συνολικές εισροές νερού στα φράγματα από τότε που υπάρχουν στοιχεία (1987-1988):

Να σημειώσουμε ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι βρισκόμαστε στο τέλος της άνοιξης και η πληρότητα φραγμάτων ακόμη αυξάνεται κάτι το οποίο σπάνια συμβαίνει τόσο αργά μέσα στη σεζόν και να θυμίσουμε ότι πέρσι, η πληρότητα φραγμάτων άρχισε να μειώνεται από τα μέσα Ιανουαρίου. Η πληρότητα φραγμάτων θα συνεχίσει να αυξάνεται με αργούς ρυθμούς μέχρι και τουλάχιστον το τέλος του μήνα σημειώνει ο kitasweather.