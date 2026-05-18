Η μείωση ποσόστωσης προστατεύει το χαλλούμι από ελλείψεις, λέει ο Σύνδεσμος Τυροκόμων

«Η απόφαση για καθορισμό της ποσόστωσης στο 15% συμβάλλει καθοριστικά στην αποτροπή ελλείψεων στην αγορά και διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της παραγωγής και της διάθεσης του χαλλουμιού ΠΟΠ», αναφέρει ο Σύνδεσμος Τυροκόμων Κύπρου σε ανακοίνωσή του.

Λόγω της κρίσης του αφθώδους πυρετού, σημειώνει ο Σύνδεσμος, η συγκεκριμένη ρύθμιση «δεν αποτελεί μόνο προστασία του «λευκού χρυσού» της χώρας μας, αλλά και όλων των εμπλεκόμενων που δραστηριοποιούνται γύρω από αυτό». Εξηγεί ότι προστατεύει την πρωτογενή παραγωγή, τις χιλιάδες θέσεις εργασίας στον κλάδο, την εγχώρια οικονομία, την αξιοπιστία της Κύπρου στο εξωτερικό, αλλά και το μέλλον του προϊόντος. Προσθέτει, δε, ότι δεν αποφασίστηκε αυθαίρετα, αλλά κρίθηκε αναγκαία βάσει των μετρήσιμων δεδομένων και των πραγματικών παραγωγικών δυνατοτήτων.

«Eίναι σαφές πως οι ελλείψεις δεν πλήττουν μόνο την αγορά και τους καταναλωτές, αλλά δημιουργούν επικίνδυνα κενά», συνεχίζει η ανακοίνωση, αναφέροντας ότι λόγω αυτών των κενών οι παραγωγοί άλλων χωρών μπορεί να προωθήσουν στη διεθνή αγορά προϊόντα τύπου «τυριά σχάρας» ως υποκατάστατα του χαλλουμιού.

«Ο Σύνδεσμος Τυροκόμων Κύπρου αναγνωρίζει τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλονται τόσο από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος όσο και από την ίδια την Υπουργό, αλλά και από την Επιτροπή Παρακολούθησης για το Χαλλούμι ΠΟΠ προς αυτή την κατεύθυνση», σημειώνεται στην ανακοίνωση και προστίθεται ότι «η πολιτεία οφείλει να ενισχύσει ουσιαστικά τους παραγωγούς, ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο με την κρίση του αφθώδους πυρετού».