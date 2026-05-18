Πρόεδρος Λιβάνου: Είναι καθήκον μου να βρω τρόπο να τερματίσω τον πόλεμο με το Ισραήλ

Μιλώντας σε ηγέτες τοπικών αγροτικών συνδικάτων, ο πρόεδρος του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν υπερασπίστηκε τη συνέχιση των άμεσων συνομιλιών με το Ισραήλ, στο πλαίσιο του καθήκοντός του -όπως είπε- να βρει έναν τρόπο να τερματιστούν οι επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στη χώρα.

«Το πλαίσιο που έχει θέσει ο Λίβανος για τις διαπραγματεύσεις περιλαμβάνει την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, την κατάπαυση του πυρός, την ανάπτυξη του στρατού κατά μήκος των συνόρων, την επιστροφή των εκτοπισμένων και την παροχή οικονομικής ή χρηματοδοτικής βοήθειας στον Λίβανο», δήλωσε ο Αούν, σύμφωνα με το γραφείο του. «Οτιδήποτε άλλο συζητείται είναι λανθασμένο.»

«Είναι καθήκον μου, και πηγάζει από τη θέση και την ευθύνη μου, να πετύχω το αδύνατο και ό,τι κοστίζει λιγότερο για να σταματήσει ο πόλεμος εναντίον του Λιβάνου και του λαού του», πρόσθεσε.

«Έχουμε βιώσει πολέμους και έχουμε δει πού οδήγησαν τον Λίβανο. Υπάρχει κάποιος που να μπορεί να αντέξει το κόστος τους μετά;», σημείωσε ο Αούν.

Την περασμένη εβδομάδα, οι πρέσβεις των ΗΠΑ και του Λιβάνου στην Ουάσιγκτον ολοκλήρωσαν τον τρίτο γύρο άμεσων συνομιλιών, μετά τον οποίο η εύθραυστη εκεχειρία στο Λίβανο παρατάθηκε για άλλες 45 ημέρες.

Πηγή: The Times of Israel/ερτ

