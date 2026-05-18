Τράπεζα Κύπρου: Στις 24 Ιουνίου καταβάλλεται το μέρισμα 2025

Στις 24 Ιουνίου θα καταβληθεί το μέρισμα για τα κέρδη του 2025, ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου.

Οι μέτοχοι της τράπεζας ενέκριναν τη διανομή τελικού μερίσματος σε μετρητά, μικτού ποσού €0.50 ανά συνήθη μετοχή της σε σχέση με το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Σε συνδυασμό με το ενδιάμεσο μέρισμα ύψους €0.20 ανά συνήθη μετοχή που καταβλήθηκε ήδη τον Οκτώβριο 2025, το συνολικό μέρισμα από τα κέρδη του 2025 ανέρχεται σε €0.70 ανά συνήθη μετοχή, ή €305 εκατ., αυξημένο κατά περίπου 25% σε ετήσια βάση.

Το συνολικό μέρισμα αντιστοιχεί σε ποσοστό διανομής 70% (payout ratio), στο ανώτατο όριο της πολιτικής διανομής του Συγκροτήματος για το 2025, και αποτελεί το μεγαλύτερο μέρισμα, τόσο ως προς το συνολικό ποσό όσο και ως προς το ποσοστό διανομής από την επανέναρξη της καταβολής μερισμάτων το 2022.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026. Το Μέρισμα θα καταβληθεί σε όλους τους μετόχους που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μελών της εταιρείας κατά την Ημερομηνία Αρχείου.