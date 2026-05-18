Σύσκεψη Δήμου Πάφου -Τροχαίας για οδική ασφάλεια και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Θέματα οδικής ασφάλειας, κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ Δ. Πάφου και Αστυνομίας βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημαρχείο Πάφου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Δημαρχεύων Πάφου κ. Άγγελος Ονησιφόρου υποδέχθηκε στο Δημοτικό Μέγαρο τον Υπαστυνόμο κ. Ανδρονικό Τσαππή, με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων του ως υπεύθυνου της Τροχαίας Πάφου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Αστυνομίας.

Παράλληλα, τέθηκαν επί τάπητος θέματα που αφορούν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την οδική ασφάλεια εντός των δημοτικών ορίων της Πάφου, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας και την ασφαλέστερη διακίνηση των πολιτών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Υπεύθυνος Οδικής Ασφάλειας της Τροχαίας Πάφου κ. Χρίστος Λιασίδης, η Αναπληρώτρια Δημοτική Γραμματέας, η Ανώτερη Λειτουργός του Δήμου Πάφου, ο Δημοτικός Μηχανικός και ο Αναπληρωτής Λοχίας Τροχονομίας.