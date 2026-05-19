Νέα νομοθεσία για e-scooters - Τι αλλάζει

Η Αστυνομία, για σκοπούς ενημέρωσης του κοινού σε θέματα που αφορούν στην οδική ασφάλεια, ανακοινώνει ότι, έχουν ψηφιστεί και τεθεί σε εφαρμογή, δύο νομοθεσίες, οι οποίες επέφεραν τροποποιήσεις στον περί της Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας Νόμο (Ν. 19(Ι)/2018).

Οι δύο νομοθεσίες που έχουν ψηφιστεί, (Ν.106(Ι)/2026 και Ν.107(Ι)/2026)), δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 22 Απριλίου, 2026 (Παράρτημα Ι, Μέρος Ι).

Περιλαμβάνουν πρόνοιες που αφορούν στο ηλικιακό όριο από το οποίο επιτρέπεται η χρήση των συσκευών προσωπικής κινητικότητας – e-scooters, το οποίο έχει πλέον οριστεί στα 17 έτη ηλικίας και άνω, στους επιτρεπόμενους χώρους χρήσης τους, στις εξουσίες για κατακράτηση τους από τις αρμόδιες Αρχές επιβολής του νόμου στην περίπτωση διάπραξης παραβάσεων της νομοθεσίας κατά τη χρήση τους, στις κατασκευαστικές προδιαγραφές και καταλληλότητα των συσκευών και εξοπλισμού τους, στη λειτουργία των εταιριών ενοικίασης και κυκλοφορίας συσκευών προσωπικής κινητικότητας, καθώς και στις εξουσίες των τοπικών Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών.

Το αυτούσιο κείμενο της νομοθεσίας, όπως αυτό δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εντοπίζεται και στην επίσημη ιστοσελίδα https://www.gov.cy/service/episimi-efimerida-tis-dimokratias/, στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gazette.nsf/All/4EAAAA149B5EBA9DC2258DE1003F78DE?OpenDocument.