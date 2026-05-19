Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Συνεχίζεται η παρουσία των ελληνικών F - 16 στην Κύπρο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Όπως μεταδίδει η ελληνική δημόσια ραδιοτηλεόραση, η απόφαση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι να συνεχιστεί απρόσκοπτα η παρουσία μαχητικών F-16 στην Κύπρο.

Συνεχίζεται η ελλαδική παρουσία των F16 στην Κύπρο με συνεχή εναλλαγή ιπτάμενων και αεροσκαφών με στόχο την αεροπορική θωράκιση της Κύπρου.

Όπως μεταδίδει η ελληνική δημόσια ραδιοτηλεόραση, η απόφαση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι να συνεχιστεί απρόσκοπτα η παρουσία μαχητικών F-16 στην Κύπρο.

Υπενθυμίζεται ότι η άμεση κινητοποίηση της Ελλάδας, η οποία έσπευσε πρώτη να βοηθήσει την Κύπρο κατά το ξέσπασμα του πολέμου στην Μέση Ανατολή.

Οι υπερσύγχρονες φρεγάτες «ΚΙΜΩΝ» και «Ψαρά» έπλευσαν άμεσα στα κυπριακά ύδατα.

Στην περιοχή παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα η φρεγάτα «Έλλη».

Την ίδια ώρα, πηγές ξεκαθαρίζουν ότι οι εσωτερικές μετακινήσεις αντιαεροπορικών συστημάτων στην ελληνική επικράτεια γίνονται καθαρά για επιχειρησιακούς λόγους.

Συγκεκριμένα, στην Σμηναρχία Μάχης της Καρπάθου –εκεί όπου μέχρι πρότινος βρίσκονταν οι πύραυλοι Patriot– μετασταθμεύει πλέον ένα ζεύγος μαχητικών Mirage από την Τανάγρα, αναλαμβάνοντας υπηρεσία άμεσης επέμβασης στο Αιγαίο.

Πηγή: ΡΙΚ

Tags

ΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα