Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος: Πιθανή η εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου την ερχόμενη Τρίτη - Εγκρίθηκε ομόφωνα ο νέος Καταστατικός Χάρτης

Την ερχόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, αναμένεται να συνέλθει εκ νέου η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου προκειμένου να εξετάσει και να εγκρίνει τον κατάλογο των υποψηφίων για την πλήρωση του Μητροπολιτικού Θρόνου της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, ενώ δεν αποκλείεται να προχωρήσει και στην εκλογή, όπως δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, μετά την ολοκλήρωση των τριήμερων εργασιών της Συνόδου.

Σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο, η δυνατότητα εκλογής Μητροπολιτών από την Ιερά Σύνοδο προβλέπεται στον νέο Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας, ο οποίος εγκρίθηκε ομόφωνα.

«Όλο το Καταστατικό πέρασε ομόφωνα και μάλιστα σε πολύ ήρεμο και εποικοδομητικό διάλογο», δήλωσε, εκφράζοντας παράλληλα ευχαριστίες προς τα μέλη της Ιεράς Συνόδου για τη στάση που τήρησαν κατά τις συνεδρίες.

Όπως ανέφερε, βασική αλλαγή του νέου Καταστατικού Χάρτη αφορά τον τρόπο εκλογής Μητροπολιτών, ενώ οι υπόλοιπες τροποποιήσεις σχετίζονται κυρίως με επικαιροποίηση θεσμών και διαδικασιών.

Παράλληλα, όπως είπε, η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη της διαδικασίας για την εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου. Σε ό,τι αφορά τα προσόντα των υποψηφίων, ο Αρχιεπίσκοπος δήλωσε ότι «διατηρείται η πρόνοια για δεκαετή ευδόκιμη υπηρεσία, ενώ απαιτούνται επίσης ηλικία 35 ετών και πτυχίο Θεολογίας. Η δεκαετής υπηρεσία μπορεί να αφορά ιδιότητα κληρικού διακόνου, πρεσβυτέρου ή μοναχού».

«Η Ιερά Σύνοδος θα συνέλθει την Τρίτη, 26 Μαΐου. Θα εξετάσει τον κατάλογο που θα υποβληθεί, θα τον εγκρίνει και πιθανότατα να προβεί και στην εκλογή. Πιθανότατα, αν δεν υπάρξει πρόβλημα, σύμφωνα με τον καταστατικό, μπορεί να το κάνει αυτό», συνέχισε ο Αρχιεπίσκοπος.

Διευκρίνισε ακόμη ότι για τροποποιήσεις άρθρων του Καταστατικού Χάρτη εξακολουθεί να απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία δύο τρίτων.

Ακόμη, αναφερόμενος στις σχέσεις της Εκκλησίας της Κύπρου με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, σημείωσε ότι αυτές παραμένουν αμετάβλητες. «Είμαστε αναπόσπαστο τμήμα της Μίας Αγίας Καθολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αναγνωρίζουμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη ως τον Πρώτον μεταξύ ίσων. Και ουδέποτε αφισβητήσαμε, έστω και αν έχουμε το αυτοκέφαλό μας, όχι από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά από Οικουμενική Σύνοδο, ουδέποτε αφισβητήσαμε τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα της ύπαρξής του Πρώτου και του Οικουμενικού Πατριαρχείου», δήλωσε μεταξύ άλλων.

Σε ερώτηση εάν τέθηκε προς συζήτηση η υπόθεση του εν αργία Μητροπολίτη Τυχικού, ο Αρχιεπίσκοπος απάντησε ότι «για την Εκκλησία είναι κάτι το οποίο είναι τετελεσμένο, δεν υπάρχει θέμα. Αν υπήρχε θέμα θα το εξετάζαμε», προσθέτοντας ότι «έχει τελειώσει, τελεί εν αργία».

ΚΥΠΕ