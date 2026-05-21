Συναγερμός στην ΕΛΔΥΚ με κρούσμα μηνιγγίτιδας - Στην εντατική στρατιώτης, η κατάσταση της υγείας του

Στην εντατική μονάδα νοσηλείας νοσηλεύεται στρατιώτης της ΕΛΔΥΚ, ο οποίος διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα, ενώ δύο ακόμη άτομα παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση για προληπτικούς λόγους, παρουσιάζοντας ήπια συμπτώματα.

Σε δηλώσεις του politis.com.cy ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Άμυνας, Χρίστος Πιερή, ανέφερε ότι οι υγειονομικές υπηρεσίες αντέδρασαν άμεσα με την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων, προκειμένου να περιοριστεί οποιοσδήποτε κίνδυνος διασποράς και να αντιμετωπιστεί το περιστατικό από το αρχικό στάδιο. Πρόσθεσε πως ο νεαρός στρατιώτης είναι απύρετος σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς του και αύριο Παρασκευή εκτός απροόπτου αναμένεται να αποδιασωληνωθεί.

Όπως εξήγησε, έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία εντοπισμού και ιχνηλάτησης των στενών επαφών του στρατιώτη, οι οποίες ενημερώθηκαν και τέθηκαν υπό προληπτική επιτήρηση, με σύσταση για χρήση προστατευτικής μάσκας, ενώ παράλληλα λήφθηκαν πρόσθετα μέτρα προστασίας.

Την ίδια ώρα, όπως σημείωσε ο κ. Πιερή, οι αρμόδιες υπηρεσίες. προχώρησαν σε απολυμάνσεις στους σχετικούς χώρους με τα ενδεδειγμένα υγειονομικά μέσα, ενώ ο χώρος όπου εντοπίστηκε το περιστατικό έχει απομονωθεί στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων.