Επαφές με επιχειρηματικούς κύκλους στο Μουμπάι πραγματοποιεί ο Πρόεδρος

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επαφές με Ινδούς επιχειρηματίες και επενδυτές

Το Κυπροϊνδικό Επιχειρηματικό Φόρουμ στο Μουμπάι θα χαιρετίσει την Πέμπτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος βρίσκεται στην Ινδία από την Τετάρτη, πραγματοποιώντας επίσημη Κρατική Επίσκεψη. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και επαφές με Ινδούς επιχειρηματίες και επενδυτές.

Επίσης, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στην πόλη που θεωρείται οικονομικό κέντρο της Ινδίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παραστεί στα εγκαίνια των Γραφείων Αντιπροσωπείας της Eurobank και θα επισκεφθεί το Εθνικό Χρηματιστήριο της Ινδίας.

Στόχος των επαφών του Προέδρου, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, είναι η περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Κύπρου και Ινδίας στους τομείς της οικονομίας, των επενδύσεων, της ναυτιλίας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Ο Εκπρόσωπος επισήμανε σε ανάρτησή του στο Χ την Τετάρτη ότι η Κύπρος προβάλλει τον ρόλο της ως αξιόπιστη ευρωπαϊκή πύλη για ινδικές επιχειρήσεις και ως σταθερός εταίρος σε μια περιοχή αυξανόμενης γεωοικονομικής σημασίας.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος της επίσκεψης στο Μουμπάι, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα μεταβεί στο Νέο Δελχί, όπου την Παρασκευή θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας και αργότερα με την Πρόεδρο της Ινδίας, η οποία θα παραθέσει προς τιμήν του επίσημο δείπνο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ, Ινδία, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, EUROBANK, ΙΝΔΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

