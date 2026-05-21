Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Χειροπέδες σε 21χρονο για υπόθεση διάρρηξης μετά από πληροφορία πολίτη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Εναντίον του 21χρονου προέκυψαν στοιχεία και για τη διάρρηξη της ίδιας καφετέριας, που διαπράχθηκε το προηγούμενο βράδυ, μεταξύ 19 και 20 Μαΐου, κατά την οποία ωστόσο δεν φαίνεται να κλάπηκε οποιαδήποτε περιουσία.

Άντρας ηλικίας 21 ετών, ύποπτος για διάρρηξη καταστήματος, που διαπράχθηκε το βράδυ που πέρασε, στη Λεμεσό συνελήφθη από την Αστυνομία μετά από πληροφορία από πολίτη, που τον αντιλήφθηκε και ενημέρωσε την Αστυνομία.

Σύμφωνα με τον Κλάδο Επικοινωνίας της Αστυνομίας, με τον εντοπισμό του 21χρονου υπόπτου, εντοπίστηκε και η περιουσία που είχε νωρίτερα κλαπεί από το κατάστημα, ενώ εναντίον του υπόπτου διερευνάται και δεύτερη διάρρηξη του ιδίου καταστήματος, που διαπράχθηκε το προηγούμενο βράδυ.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 23.30 το βράδυ της Τετάρτης, πολίτης επικοινώνησε με την Αστυνομία και ανέφερε ότι ύποπτο πρόσωπο διέρρηξε καφετέρια, στη Λεμεσό και στη συνέχεια εισήλθε σε παρακείμενη πολυκατοικία.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην περιοχή και εντόπισαν στην οροφή της πολυκατοικίας τον 21χρονο, καθώς και δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλα αντικείμενα, που ο 21χρονος ισχυρίστηκε ότι του ανήκουν, αναφέρεται.

Αφού ο 21χρονος δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις για την εκεί παρουσία του και για την κατοχή της ευρεθείσας περιουσίας και αφού επίσης αρνήθηκε να συνεργαστεί για εξακρίβωση των στοιχείων του, τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψή του για αυτόφωρα αδικήματα.

Ακολούθησαν εξετάσεις, από τις οποίες διαπιστώθηκε η διάρρηξη της καφετέριας, ενώ η περιουσία που είχε νωρίτερα ανευρεθεί από τα μέλη της Αστυνομίας, αναγνωρίστηκε ως περιουσία που είχε κλαπεί από την καφετέρια κατά τη διάρρηξη.

Εναντίον του 21χρονου προέκυψαν στοιχεία και για τη διάρρηξη της ίδιας καφετέριας, που διαπράχθηκε το προηγούμενο βράδυ, μεταξύ 19 και 20 Μαΐου, κατά την οποία ωστόσο δεν φαίνεται να κλάπηκε οποιαδήποτε περιουσία.

Τις δύο υποθέσεις διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΛΕΜΕΣΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα