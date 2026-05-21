Παρέμβαση συντεχνιών για διασφάλιση των θέσεων εργασίας στο Λιμάνι Λάρνακας

Σε κοινή παρέμβαση προς τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξη Βαφεάδη, προχώρησαν οι Ομοσπονδίες ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ και ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ-ΠΕΟ, θέτοντας ως βασική προτεραιότητα τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων στο λιμάνι Λάρνακας, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν τη διαχείριση και ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η κοινή επιστολή στάλθηκε μετά την απόφαση της Κυβέρνησης για ανάληψη από την Αρχή Λιμένων Κύπρου του έργου ανάπτυξης του λιμανιού, της μαρίνας και του χερσαίου χώρου του λιμανιού Λάρνακας.

Οι δύο Ομοσπονδίες χαρακτηρίζουν την εξέλιξη ως θετική, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η αναπτυξιακή πορεία του έργου θα πρέπει να προχωρήσει παράλληλα με την πλήρη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων και της απασχόλησης του προσωπικού.

Στην επιστολή τους ζητούν τον άμεσο καθορισμό συνάντησης με τη συμμετοχή του Υπουργείου Εργασίας και της Αρχής Λιμένων Κύπρου, ώστε να επιβεβαιωθεί η εφαρμογή της συμφωνίας που υπογράφηκε μεταξύ Κυβέρνησης και εκπροσώπων των εργαζομένων στις 29 Μαΐου 2024, καθώς και να καθοριστούν τα χρονοδιαγράμματα μετάβασης στη νέα εποχή για το λιμάνι και τη μαρίνα Λάρνακας.

Συγκεκριμένα, οι Ομοσπονδίες ζητούν την επαναβεβαίωση των δεσμεύσεων που προβλέπει η συμφωνία, οι οποίες περιλαμβάνουν τη μεταβατική εργοδότηση του προσωπικού του οποίου τερματίζεται η απασχόληση, την αξιοποίηση της εμπειρίας και των καθηκόντων των εργαζομένων μέσω της ανάθεσης ανάλογων εργασιών, καθώς και την πρόνοια για εργοδότησή τους από τον νέο ανάδοχο στο πλαίσιο του μελλοντικού διαγωνισμού διαχείρισης και ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας.

Σε δηλώσεις του, ο Γενικός Γραμματέας της ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ, Χαράλαμπος Αυγουστή, υπογράμμισε ότι η αναπτυξιακή προοπτική του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας πρέπει να συμβαδίζει με την προστασία των εργαζομένων, επισημαίνοντας πως η διατήρηση της εργασιακής ασφάλειας και η ομαλή μετάβασή τους στη νέα πραγματικότητα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.