Σκηνές χάους στην Πάχνα: Μπλόκα και ένταση από τους κτηνοτρόφους - Επιτέθηκαν σε συνεργείο του ΡΙΚ, πήραν τα δείγματα από λειτουργούς

Σε κλιμάκωση οδηγείται η κρίση με τον αφθώδη πυρετό στην επαρχία Λεμεσού, καθώς κτηνοτρόφοι στην περιοχή της Πάχνας προχώρησαν το πρωί σε δυναμικές κινητοποιήσεις, στήνοντας μπλόκα στον δρόμο μεταξύ Πάχνας και Πραστειού και εμποδίζοντας τη διέλευση οχημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την περιοχή, οι κτηνοτρόφοι εμφανίζονται αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την εφαρμογή των μέτρων που περιλαμβάνουν θανατώσεις ζώων, ενώ αμφισβητούν ανοιχτά την αξιοπιστία των δειγματοληψιών που διενεργήθηκαν από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Όπως υποστηρίζουν, τα δείγματα λήφθηκαν μετά τον εμβολιασμό, γεγονός που, κατά τους ίδιους, θέτει υπό αμφισβήτηση τα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του «Πολίτη», Γιάννη Πάζουρο, κατά τη διάρκεια της έντασης κτηνοτρόφοι παρενέβησαν και στα δείγματα που είχαν ληφθεί από μονάδες της περιοχής, αλλά και τα κλειδιά του οχήματος των λειτουργών που μετέβησαν για να πάρουν τα δείγματα.

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη σύσκεψη ενημέρωσης στην Πάχνα με τη συμμετοχή κτηνοτρόφων, ενώ παρών είναι και ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, καθώς οι αρχές επιχειρούν να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση.

Στο μεταξύ, επεισόδιο έντασης σημειώθηκε και με τηλεοπτικό συνεργείο του ΡΙΚ που βρέθηκε στην περιοχή για κάλυψη των εξελίξεων. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν από το dialogos.com.cy, σημειώθηκε επίθεση εναντίον του συνεργείου κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής αποστολής.

Το κλίμα στην περιοχή είναι ιδιαίτερα τεταμένο, καθώς οι παραγωγοί δηλώνουν πως δεν πρόκειται να επιτρέψουν ούτε νέες δειγματοληψίες ούτε θανατώσεις κοπαδιών, θεωρώντας πως τα μέτρα που λαμβάνονται είναι άδικα και καταστροφικά για τις περιουσίες τους.

Σύμφωνα με τον κοινοτάρχη της Πάχνας, στη διάρκεια της σύσκεψης, ζητήθηκε επανάληψη των αναλύσεων, ενώ χαιρέτησε τη παρουσία της Αστυνομίας στη σύσκεψη. Ο Νεόφυτος Νεοφύτου, πρόεδρος της Φωνής των Κτηνοτρόφων από τη πλευρά του, μιλώντας στο ΡΙΚ, υποστήριξε ότι η θανάτωση των ζώων δεν είναι λύση. Καταδίκασε τα επεισόδια στο δρόμο Πάχνας - Πραστιού.

Η σημερινή έκρηξη έντασης έρχεται σε συνέχεια των αποφάσεων που λήφθηκαν στη χθεσινή συνέλευση του συνδέσμου «Φωνή Κτηνοτρόφων», όπου αποφασίστηκαν ομόφωνα δυναμικές ενέργειες για παρεμπόδιση των προγραμματισμένων θανατώσεων και δειγματοληψιών.

Ο πρόεδρος του συνδέσμου, Νεόφυτος Νεοφύτου, είχε δηλώσει ότι, παρά την αγανάκτηση του κόσμου, δεν θα υπάρξουν κινητοποιήσεις που να σχετίζονται με τις επικείμενες εκλογές, ξεκαθαρίζοντας πως οι ενέργειες θα περιοριστούν στην προστασία των ζώων και των περιουσιών των κτηνοτρόφων.