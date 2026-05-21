Βουλευτικές Εκλογές 2026: Παροχή διευκολύνσεων από εργοδότες

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Εργαζομένων (ΟΕΒ) καλεί τους εργοδότες όπως προβούν σε όλες τις αναγκαίες διευθετήσεις, έτσι ώστε όλοι οι εργαζόμενοι την Κυριακή, να μπορέσουν να προσέλθουν στις κάλπες και να εξασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, βάσει του εκλογικού νόμου, κανένας εκλογέας δεν μπορεί να στερηθεί του εκλογικού δικαιώματος λόγω του ότι μπορεί να εργάζεται κατά την ημέρα των εκλογών. Η σχετική υποχρέωση για παροχή διευκολύνσεων προς τους εργαζόμενους από τους εργοδότες τους, προνοείται ρητά στον περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμο.

Σημειώνεται ότι οι ώρες ψηφοφορίας είναι από τις 7:00 π.μ. μέχρι τις 18:00, με διάλειμμα μίας ώρας από τις 12:00 μ. μέχρι τις 13:00.