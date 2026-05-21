Πυρκαγιά σε ελαστικά έξω από σχολείο – Στο σημείο η Πυροσβεστική (εικόνες)

Πυρκαγιά ξέσπασε έξω από σχολείο στη Λεμεσό το πρωί της Πέμπτης και συγκεκριμένα έξω από το Τσίρειο Γυμνάσιο, το οποίο εφάπτεται του αυτοκινητόδρομου.

Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που εξασφάλισε ο «Π», πυκνοί μαύροι καπνοί υψώνονταν στον ουρανό, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι καίγονταν ελαστικά.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία και κατέσβησε τη φωτιά πριν προλάβει να επεκταθεί.

Σημειώνεται πως σήμερα τα σχολεία είναι κλειστά λόγω της αναλήψεως, επομένως δεν προέκυψε κίνδυνος για μαθητές ή εκπαιδευτικούς.



