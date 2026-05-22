Έρχεται λίφτινγκ στην παραλιακή Γεροσκήπου - Αναβαθμίζονται οι πεζόδρομοι, περισσότερο πράσινο και σύγχρονες παρεμβάσεις

Ένα ακόμη σημαντικό αναπτυξιακό έργο για την παραλιακή περιοχή της Ιεροκηπίας εισέρχεται στη φάση υλοποίησης, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας, Νίκος Παλιός.

Συγκεκριμένα, προχωρά η αναβάθμιση του παραλιακού πεζόδρομου από το ξενοδοχείο Phaethon μέχρι το Athena Royal, καθώς και του κάθετου πεζόδρομου στα διοικητικά όρια Πάφου και Ιεροκηπίας, με στόχο τη συνολική αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής.

Το έργο περιλαμβάνει σύγχρονες παρεμβάσεις, ενίσχυση του πρασίνου και δημιουργία αναβαθμισμένων δημόσιων χώρων, δίνοντας νέα εικόνα στην παραλιακή ζώνη και βελτιώνοντας την εμπειρία τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €1.081.545 πλέον ΦΠΑ, ενώ συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ 2021–2027. Η ολοκλήρωσή του αναμένεται εντός επτά μηνών από την έναρξη των εργασιών. Όπως επισημαίνεται από τη δημοτική αρχή, η Ιεροκηπία συνεχίζει την υλοποίηση έργων ουσίας που στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην περιοχή.