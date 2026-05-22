Βόρεια Μακεδονία: Σκάνδαλο κατασκοπείας στο Προεδρικό Μέγαρο -Τι έδειξαν οι κάμερες ασφαλείας

Σοβαρές καταγγελίες περί υποκλοπής ευαίσθητων πληροφοριών από το Προεδρικό Μέγαρο της Βόρειας Μακεδονίας και διαβίβασής τους σε μυστικές υπηρεσίες ξένης χώρας έγιναν γνωστές.

Τις καταγγελίες φέρνουν στο φως μέσα ενημέρωσης των Σκοπίων.

Υπάλληλος του προεδρικού Μεγάρου της Βόρειας Μακεδονίας ο ύποπτος

Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης φέρεται να είναι τεχνικός πληροφορικής, ο οποίος εργαζόταν στο Γραφείο της Προέδρου της χώρας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ύποπτος είχε πρόσβαση στο σύστημα υπολογιστών του Προεδρικού Μεγάρου, από όπου συγκέντρωνε δεδομένα, τα κρυπτογραφούσε με ειδικούς κωδικούς και στη συνέχεια τα διοχέτευε σε υπηρεσίες πληροφοριών ξένου κράτους, το οποίο —όπως αναφέρεται— δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ.

Ο συγκεκριμένος υπάλληλος είχε απομακρυνθεί από τη θέση του πριν από περίπου έξι μήνες, ενώ η προκαταρκτική έρευνα ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο από την αρμόδια Εισαγγελία για το οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά. Η έρευνα βασίστηκε σε ανώνυμη καταγγελία, η οποία φέρεται να κατατέθηκε από «ομάδα εργαζομένων στο υπουργείο Εσωτερικών» της χώρας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι εισαγγελικές αρχές αντιμετώπισαν αρχικά δυσκολίες στη συλλογή αποδεικτικού υλικού, καθώς το Γραφείο της Προέδρου δεν παρέδωσε άμεσα το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Το σχετικό υλικό διαβιβάστηκε αργότερα στο υπουργείο Εσωτερικών, στο οποίο υπάγεται η αστυνομία.

Η Εισαγγελία ανέφερε ακόμη ότι αναμένει εδώ και σχεδόν δύο μήνες τις εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης για κατασχεμένους υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και άλλες ψηφιακές συσκευές. Από την πλευρά του, το υπουργείο Εσωτερικών υποστηρίζει ότι οι σχετικές τεχνικές έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Παράλληλα, υπάλληλοι του Προεδρικού Γραφείου έχουν ήδη κληθεί να καταθέσουν, ενώ ο υπάλληλος που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας παραμένει εκτός υπηρεσίας μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η ίδια η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα απέφυγε να σχολιάσει δημόσια την υπόθεση, δηλώνοντας ότι αισθάνεται «συγχυσμένη» από τις αναφορές της Εισαγγελίας. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Χρίστιαν Μίτσκοσκι υποστήριξε ότι πίσω από την υπόθεση βρίσκονται «δομές του παρελθόντος» και πρόσωπα που χαρακτήρισε «κατασκοπικά κατάλοιπα της κοινωνίας».

Η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα εξελέγη πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν τον Μάϊο 2024, ως υποψήφια του δεξιού κυβερνώντος κόμματος VMRO-DPMNE, του οποίου ηγείται ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι.

