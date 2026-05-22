Κόκκινος συναγερμός στη Λάρνακα: Εκατοντάδες επικίνδυνες οικοδομές, νέες κηρύξεις την επόμενη εβδομάδα

Οκτακόσιες ογδόντα εννέα είναι επικίνδυνες στην επαρχία Λάρνακας δήλωσε, την Παρασκευή, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους. Ανέφερε, ακόμη, πως τέσσερις πολυκατοικίες που εντάσσονται στο πλαίσιου του Σχεδίου ΚτίΖω και είναι κατοικημένες θα κηρυχθούν την επόμενη εβδομάδα ως επικίνδυνες.

Μιλώντας στο πλαίσιο συνάντησής του με δημοσιογράφους, Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας ανέφερε σε σχέση με τις επικίνδυνες οικοδομές πως με βάση τα μητρώα τα οποία παρέλαβε ο ΕΟΑ Λάρνακας από τις προηγούμενες αρμόδιες αρχές οι αρθμοί ήταν οι ακόλουθοι: στον Δήμο Λάρνακας 104, στην Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας 359, στον Δήμο Αραδίππου 23, στον Δήμο Λευκάρων 36, στον Δήμο Δρομολαξιάς Μενεού 32, στον Δήμο Αθηένου 9. Συνολικά 563 επικίνδυνες οικοδομές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:

Σε ό,τι αφορά στο νέο εκσυγχρονισμένο μητρώο δυνητικά επικίνδυνων οικοδομών μέχρι 12 Μαΐου 2026 τα δεδομένα είναι τα ακόλουθα: στον Δήμο Λάρνακας 427, στον Δήμο Αραδίππου 23, στον Δήμο Λευκάρων 80, στον Δήμο Δρομολαξιάς Μενεού 34, στον Δήμο Αθηένου 12, συμπλέγματα κοινοτήτων 313. Συνολικά 889 επικίνδυνες οικοδομές.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηχαραλάμπους έχουν γίνει διαδικασίες για οπτικό έλεγχο σε 150 οικοδομές και έχουν επιστραφεί 100 οπτικοί έλεγχοι. Από τους οπτικούς ελέγχους 23 κατοικημένες και 40 ακατοίκητες οικοδομές έχουν κριθεί με ορατό τον κίνδυνο κατάρρευσης εντός του Δήμου Λάρνακας (Κατηγορία Γ).

Ακόμη δυο οικοδομές έχουν κηρυχθεί ήδη ως επικίνδυνες. Η μια έχει εκκενωθεί ενώ για την άλλη έχει δοθεί προειδοποίηση εκκένωσης.

Την Τετάρτη 20 Μαΐου κοινωνικοί λειτουργοί του Δήμου Λάρνακας έχουν επισκεφθεί το κτίριο και έχουν εντοπίσει 40 άτομα που διαμένουν στην πολυκατοικία.

Επιπλέον των πιο πάνω 4 πολυκατοικίες που εντάσσονται στο πλαίσιο του Σχεδίου ΚτίΖω και είναι κατοικημένες θα κηρυχθούν την επόμενη εβδομάδα ως επικίνδυνες, ανέφερε.

Οι υπόλοιπες οικοδομές για τις οποίες έγιναν οπτικοί έλεγχοι υπάρξει σε εξέλιξη διαδικασία αξιολόγησης και ήδη ακόμα μια εκτιμάται ότι θα κηρυχθεί επικίνδυνη μέχρι τη Δευτέρα.

Από τις 20 ακατοίκητες οικοδομές που είναι εντός του Δήμου Λάρνακας, οι 10 έχουν περιφραχθεί καθώς και μια στον Δήμο Αραδίππου.