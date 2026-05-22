Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Έκτακτη σύσκεψη στην Τουρκία μετά το σοκ στις αγορές από την απόφαση για το CHP

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ότι εξετάστηκαν οι πιθανές επιπτώσεις των εξελίξεων στις αγορές και τα πιθανά μέτρα που μπορούν να ληφθούν, υποστηρίζοντας ότι η τουρκική οικονομία παραμένει «ανθεκτική απέναντι στους κραδασμούς».

Η τουρκική Κυβέρνηση συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας υπό τον Υπουργό Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ, μετά τις ισχυρές αναταράξεις στις αγορές, που προκάλεσε η δικαστική απόφαση για ακύρωση του συνεδρίου του CHP.

Το Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης κατέγραψε απώλειες άνω του 6%, ενώ ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός διακοπής συναλλαγών λόγω των μαζικών πωλήσεων. Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 8,63%.

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ότι εξετάστηκαν οι πιθανές επιπτώσεις των εξελίξεων στις αγορές και τα πιθανά μέτρα που μπορούν να ληφθούν, υποστηρίζοντας ότι η τουρκική οικονομία παραμένει «ανθεκτική απέναντι στους κραδασμούς».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, κρατικές τράπεζες φέρονται να προχώρησαν σε πωλήσεις συναλλάγματος ύψους περίπου 6 δισ. δολαρίων για περιορισμό της μεταβλητότητας.

Η αναταραχή στις αγορές προκλήθηκε μετά την απόφαση του Εφετείου Άγκυρας να ακυρώσει το συνέδριο του CHP και να απομακρύνει προσωρινά από την ηγεσία τον Οζγκιούρ Οζέλ, επαναφέροντας τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου στην ηγεσία του κόμματος.

ΚΥΠΕ

Tags

ΤΟΥΡΚΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα