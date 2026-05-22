Έκτακτη σύσκεψη στην Τουρκία μετά το σοκ στις αγορές από την απόφαση για το CHP

Η τουρκική Κυβέρνηση συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας υπό τον Υπουργό Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ, μετά τις ισχυρές αναταράξεις στις αγορές, που προκάλεσε η δικαστική απόφαση για ακύρωση του συνεδρίου του CHP.

Το Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης κατέγραψε απώλειες άνω του 6%, ενώ ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός διακοπής συναλλαγών λόγω των μαζικών πωλήσεων. Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 8,63%.

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ότι εξετάστηκαν οι πιθανές επιπτώσεις των εξελίξεων στις αγορές και τα πιθανά μέτρα που μπορούν να ληφθούν, υποστηρίζοντας ότι η τουρκική οικονομία παραμένει «ανθεκτική απέναντι στους κραδασμούς».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, κρατικές τράπεζες φέρονται να προχώρησαν σε πωλήσεις συναλλάγματος ύψους περίπου 6 δισ. δολαρίων για περιορισμό της μεταβλητότητας.

Η αναταραχή στις αγορές προκλήθηκε μετά την απόφαση του Εφετείου Άγκυρας να ακυρώσει το συνέδριο του CHP και να απομακρύνει προσωρινά από την ηγεσία τον Οζγκιούρ Οζέλ, επαναφέροντας τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου στην ηγεσία του κόμματος.

