Αναστολή δασμών σε λιπάσματα και πρώτες ύλες για ένα έτος αποφάσισε η ΕΕ

Την αναστολή για ένα έτος των δασμών σε βασικά αζωτούχα λιπάσματα, που χρησιμοποιούνται στην αγροτική παραγωγή, καθώς και σε πρώτες ύλες λιπασμάτων όπως η ουρία και η αμμωνία, αποφάσισε την Παρασκευή το Συμβούλιο της ΕΕ στις Βρυξέλλες. Στόχος της απόφασης η μείωση του κόστους για τους Ευρωπαίους αγρότες και τη βιομηχανία λιπασμάτων.

Το μέτρο θα εξοικονομήσει σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περίπου 60 εκατ. ευρώ σε εισαγωγικούς δασμούς, ενώ παράλληλα επιδιώκει να περιορίσει την εξάρτηση της ΕΕ από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία στον τομέα των λιπασμάτων και να ενισχύσει τη διαφοροποίηση των εμπορικών αλυσίδων εφοδιασμού. Το 2024 εισήχθησαν στην Ένωση 2 εκατ. τόνοι αμμωνίας και 5,9 εκατ. τόνοι ουρίας, ενώ οι συνολικές εισαγωγές αζωτούχων λιπασμάτων και μιγμάτων που περιέχουν άζωτο ανήλθαν σε 6,7 εκατ. τόνους, με τις τιμές των λιπασμάτων να έχουν αυξηθεί σημαντικά από το 2021, επιβαρύνοντας έτσι σημαντικά το κόστος παραγωγής τροφίμων και ασκώντας πίεση στον αγροτικό τομέα.

«Η σημερινή απόφαση δίνει στους Ευρωπαίους αγρότες καλύτερη πρόσβαση σε προσιτές και αξιόπιστες προμήθειες λιπασμάτων – μια θετική εξέλιξη τόσο για τον αγροτικό τομέα όσο και για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Την ίδια στιγμή, επιταχύνουμε την απεξάρτηση από τα ρωσικά και λευκορωσικά προϊόντα και οικοδομούμε πιο ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού και διεθνείς συνεργασίες», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών και προεδρεύων του Συμβουλίου Οικονομικών Υποθέσεων στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας, Μάκης Κεραυνός.

Στην πράξη, επισημαίνεται από το Συμβούλιο της ΕΕ ότι η αναστολή θα αφορά μόνο προϊόντα που δεν εισάγονται ήδη αδασμολόγητα στην ΕΕ από χώρες με προτιμησιακή πρόσβαση βάσει του καθεστώτος του μάλλον ευνοούμενου κράτους (MFN). Για την προστασία των ευρωπαϊκών παραγωγών, το μέτρο θα περιορίζεται σε ποσοστώσεις, που αντιστοιχούν στον όγκο των εισαγωγών MFN του 2024, προσαυξημένο κατά 20% των ποσοτήτων που είχαν εισαχθεί την ίδια χρονιά από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Επίσης διευκρινίζεται ότι η αναστολή δεν θα εφαρμόζεται σε προϊόντα προερχόμενα από τη Ρωσία, εξαιτίας του πολέμου κατά της Ουκρανίας, ούτε σε προϊόντα από τη Λευκορωσία λόγω της στήριξής της προς τη Μόσχα και της, όπως αναφέρεται, παραβίασης του διεθνούς δικαίου και θεμελιωδών ελευθεριών.

Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα παραμείνει ενεργό για διάστημα ενός έτους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθεί την αγορά λιπασμάτων και ενδέχεται να εισηγηθεί παράταση ή τροποποίηση της αναστολής, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

