427 επικίνδυνες οικοδομές στο Δήμο Λάρνακας – Τρομερό το πρόβλημα που «κληρονόμησε» ο τοπικός ΕΟΑ – Θα σφραγιστούν και θα εκκενωθούν κι άλλα κτήρια

Τρομάζουν οι αριθμοί των δυνητικά επικίνδυνων οικοδομών που είναι επίσημα καταγραμμένοι στο νέο εκσυγχρονισμένο μητρώο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας μέχρι τις 12 Μαΐου 2026. Το σύνολο των δυνητικά επικίνδυνων οικοδομών στους πέντε δήμους της ευρύτερης Λάρνακας, αλλά και στα υπόλοιπα συμπλέγματα κοινοτήτων της επαρχίας, ανέρχονται στις 889.

Συγκεκριμένα, στο Δήμο Λάρνακας οι ακατάλληλες οικοδομές αριθμούν 427, στο Δήμο Αραδίππου 23, στο Δήμο Λευκάρων 80, στο Δήμο Δρομολαξιάς – Μενεού 34, ενώ το μικρότερο πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Δήμος Αθηένου με μόνο 12 επικίνδυνα κτήρια. Όσον αφορά στο σύμπλεγμα των κοινοτήτων της επαρχίας Λάρνακας, εντοπίστηκαν 313 επικίνδυνες οικοδομές. Ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους για το τεράστιο πρόβλημα που προέκυψε αναφορικά με τα επικίνδυνα κτήρια, ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας Άγγελος Χατζηχαραλάμπους είπε ότι από τους οπτικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, εντός του Δήμου Λάρνακας 23 κατοικημένες και 40 ακατοίκητες οικοδομές έχουν κριθεί με ορατό κίνδυνο κατάρρευσης. Ήδη, όπως ανέφερε, έχουν κηρυχθεί «επικίνδυνες» δύο οικοδομές, η πολυκατοικία Madona Court και το Club dlux, που ήταν χώρος όπου διοργανώνονταν διάφορες εκδηλώσεις.

Το Club dlux έχει εκκενωθεί και σφραγιστεί, ενώ για την πολυκατοικία έχει δοθεί προειδοποίηση εκκένωσης. Μέχρι το Σάββατο οι ένοικοι, περίπου 40 άτομα, θα πρέπει να την εγκαταλείψουν. Κοινωνικοί λειτουργοί του Δήμου Λάρνακας επισκέφθηκαν τις προηγούμενες μέρες την εν λόγω πολυκατοικία και συνομίλησαν με τους ενοίκους. Επιπλέον, άλλες τέσσερις προσφυγικές πολυκατοικίες στη Λάρνακα, που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Κτίζω», οι οποίες είναι κατοικημένες, επίσης θα κηρυχθούν επικίνδυνες την ερχόμενη εβδομάδα. Όπως δήλωσε ο κ.Χατζηχαραλάμπους, οι υπόλοιπες οικοδομές των οπτικών ελέγχων βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης κι εκτιμάται ότι ακόμα μία πολυκατοικία, στην ενορία Χρυσοπολίτισσας, θα κηρυχθεί επικίνδυνη μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα (25/5) και πιθανότατα θα εκκενωθεί. Επιπρόσθετα, από τις 20 ακατοίκητες οικοδομές στο Δήμο Λάρνακας που πέρασαν από οπτικούς ελέγχους, οι 10 έχουν περιφραχθεί. Μία ακατοίκητη οικοδομή περιφράχθηκε στο Δήμο Αραδίππου. Ο Α. Χατζηχαραλάμπους σημείωσε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με το Δήμο Λάρνακας, έχουν προχωρήσει σε δύο επιλογές προσωρινής στέγασης των επηρεαζόμενων ατόμων. Γνωστοποίησε, επίσης, ότι την ερχόμενη εβδομάδα οι έλεγχοι θα επεκταθούν στο Δήμο Λευκάρων, όπου αναμένεται να σφραγιστούν αρκετές κατοικίες που είναι ακατοίκητες κι επικίνδυνες, κάποιες εκ των οποίων είναι τουρκοκυπριακές.

«Δεν είμαστε έτοιμοι»

Ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας δήλωσε ότι όλοι οι επαρχιακοί οργανισμοί αυτοδιοίκησης ανέλαβαν την αρμοδιότητα των επικίνδυνων κτηρίων τον Απρίλιο του 2025 χωρίς να είναι έτοιμοι, καθότι, όπως εξήγησε, δεν υπήρχαν οι ανάλογοι πόροι, ούτε το κατάλληλο οργανόγραμμα. Στις τοποθετήσεις του ο κ.Χατζηχαραλάμπους τόνισε ότι την ευθύνη για τις επικίνδυνες οικοδομές την φέρουν οι ιδιοκτήτες τους. «Είναι πολύ σημαντικό να σταλεί το μήνυμα, πως οι ιδιοκτήτες αυτών των κτηρίων θα πρέπει να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι για το πρόσφατο συμβάν στην περιοχή Σταυροδρομίου Λάρνακας, όπου κατέρρευσε μέρος της οροφής εγκαταλελειμμένου σπιτιού, το συγκεκριμένο κτήριο δεν ήταν καν καταγραμμένο στα μητρώα του δήμου που παρέλαβε ο ΕΟΑ. Ο Άγγελος Χατζηχαραλάμπους είπε, ακόμα, ότι μετά το τραγικό συμβάν στη Γερμασόγεια οι επαρχιακοί οργανισμοί αυτοδιοίκησης θορυβήθηκαν κι επίσπευσαν τις διαδικασίες των οπτικών ελέγχων. «Είναι πλέον θέμα προτεραιότητας οι επικίνδυνες οικοδομές, διότι άπτεται της ασφάλειας των πολιτών. Με περισσότερους πόρους και προσωπικό ασχολούμαστε με τις ετοιμόρροπες οικοδομές. Το συνολικό κόστος θα το δούμε στην πορεία. Μέχρι το τέλος Μαΐου θα έχουμε μια πλήρη εικόνα», κατέληξε.