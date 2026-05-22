ΕΟΑ Λάρνακας: Έργα 125 εκατομμυρίων σ’ εξέλιξη ή προγραμματίζονται προσεχώς

Συνολικά 74 έργα υποδομής, με συνολικό προϋπολογισμό 125 εκατομμυρίων ευρώ, βρίσκονται σ’ εξέλιξη ή προγραμματίζονται προσεχώς στην πόλη κι επαρχία Λάρνακας με ενέργειες του τοπικού επαρχιακού οργανισμού αυτοδιοίκησης, ο οποίος σε δύο μήνες συμπληρώνει δύο χρόνια ζωής. Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας Άγγελος Χατζηχαραλάμπους δήλωσε ότι σύντομα ο Οργανισμός θα παραθέσει δημοσιογραφική διάσκεψη, κατά την οποία θα γίνει απολογισμός του έργου που έχει επιτελεστεί μέχρι σήμερα, ενώ θα δοθούν λεπτομέρειες για τα έργα που εκτελούνται ή που προβλέπεται να γίνουν στο άμεσο μέλλον.

 Ο κ.Χατζηχαραλάμπους ήταν ιδιαίτερα έντονος αναφορικά με το θέμα των υπηρεσιών που κληρονόμησε ο Οργανισμός το καλοκαίρι του 2024, όπως είναι ο τομέας της ύδρευσης, των όμβριων, των αδειοδοτήσεων και των επικίνδυνων οικοδομών, κάνοντας λόγο για «διαχρονικές παθογένειες» και για υπηρεσίες που δυσλειτουργούσαν τα προηγούμενα χρόνια.

Τόνισε, δε, την ανάγκη ρύθμισης της σχετικής νομοθεσίας, αλλά και το κράτος να έλθει αρωγός και να βοηθήσει, ούτως ώστε ο Οργανισμός να μπορέσει να ανταπεξέλθει και δώσει καλύτερες λύσεις. «Πρόκειται για παθογένειες, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν επιλυθεί πριν από χρόνια», επισήμανε σε σχέση με τις υπό αναφορά υπηρεσίες.

Εκστρατεία για το νερό

Επιπλέον, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας ανακοίνωσε ότι από την 1η Ιουνίου ο Οργανισμός θα ξεκινήσει μία στοχευμένη εκστρατεία για εξοικονόμηση του νερού, με στόχο η υδατική συνείδηση να εμπεδωθεί σε κάθε δημότη. Όπως ανέφερε, «η προσπάθεια είναι να καταφέρουμε κάθε Λαρνακέας να μπορεί να εξοικονομεί 25-30 λίτρα νερού ημερησίως».    

