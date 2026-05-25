Επικίνδυνοι δρόμοι: Κίνδυνος οι λακκούβες για μοτοσικλετιστές

Στους κυπριακούς δρόμους, για έναν οδηγό αυτοκινήτου μια λακκούβα μπορεί να σημαίνει εκνευρισμό ή μια ζημιά σε κάποιο εξάρτημα. Για έναν μοτοσυκλετιστή όμως, μπορεί να σημαίνει πτώση μέσα σε δευτερόλεπτα. Κι αν αναλογιστεί κανείς ότι σχεδόν ένας στους δύο νεκρούς από οδικές συγκρούσεις φέτος ήταν αναβάτης μοτοσυκλέτας, τότε οι κακοτεχνίες στο οδικό δίκτυο παύουν να είναι ένα απλό θέμα καθημερινότητας και μετατρέπονται σε ζήτημα οδικής ασφάλειας. Πόσο μάλλον στην Κύπρο, όπου τους καλοκαιρινούς μήνες υπάρχει υπερθέρμανση της ασφάλτου και οι συνθήκες στους δρόμους γίνονται ακόμη πιο δύσκολες για όσους κινούνται πάνω σε δυο τροχούς.

Επτά στους 15 μοτοσυκλετιστές

Πρόσφατα, στο Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας, τέθηκαν επί τάπητος σειρά μέτρων που αφορούν τους μοτοσυκλετιστές. Συζητήθηκαν χορηγίες για αγορά εξοπλισμού ασφαλείας και αγορά από νέα κράνη, ενώ συζητήθηκε το ενδεχόμενο να αποσύρουν παλιές μοτοσυκλέτες, οι οποίες δεν διαθέτουν σύγχρονα συστήματα ασφάλειας. Παράλληλα τέθηκε το θέμα για αυστηρότερους ελέγχους στις συντηρήσεις μέσω των ιδιωτικών κέντρων τεχνικού ελέγχου (ΙΚΤΕΟ). Όλα αυτά κρίνονται σημαντικά, αν ληφθεί υπόψη ότι από τους 15 νεκρούς σε οδικές συγκρούσεις φέτος, οι επτά ήταν μοτοσυκλετιστές. Οι τέσσερις, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών Αλέξη Βαφεάδη, δεν φορούσαν κράνος, ενώ εξετάζεται κατά πόσο και άλλοι από τους νεκρούς το φορούσαν σωστά. «Η αρμόδια επιτροπή ανέλαβε να καταγράψει τα μέτρα, να τα αξιολογήσει και να έρθει με εισηγήσεις για να υιοθετηθούν από τα αρμόδια υπουργεία», ανέφερε ο υπουργός, ανακοινώνοντας ακόμη ότι θα ξεκινήσει εκστρατεία ελέγχου των συντηρήσεων που γίνονται στις μοτοσυκλέτες μέσω των ΙΚΤΕΟ ώστε να διαπιστωθεί αν εφαρμόζονται σωστά οι διαδικασίες ασφαλείας. «Μια μοτοσυκλέτα μπορεί να μην είναι καλά συντηρημένη και αυτό δυστυχώς θα συμβάλει στη μη σωστή διαχείριση ενός περιστατικού που μπορεί να καταλήξει σε πολύ σοβαρό δυστύχημα», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Οι μπαλωμένοι δρόμοι

Και ενώ η συζήτηση για την οδική ασφάλεια επικεντρώθηκε στα κράνη, στους ελέγχους και στη συντήρηση των μοτοσυκλετών, από το τραπέζι απουσίαζαν οι ίδιοι οι φορείς που πλέον έχουν την ευθύνη για ένα μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου που ανέρχεται στα 800 χιλιόμετρα, δηλαδή οι δήμοι. Και αυτό, τη στιγμή που οι κακοτεχνίες, οι λακκούβες και οι φθορές στους δρόμους αποτελούν για τους μοτοσυκλετιστές έναν καθημερινό και συχνά αόρατο κίνδυνο, με τα στοιχεία να δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα FixCyprus, παγκύπρια καταγράφηκαν συνολικά 16.151 αναφορές πολιτών για προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Αν συγκρίνουμε τα στοιχεία του Μαρτίου του 2025 με εκείνα του Μαΐου του 2026, μέσα σε περίπου έναν χρόνο, οι συνολικές αναφορές πολιτών για προβλήματα στο οδικό δίκτυο αυξήθηκαν από 10.611 σε 16.151. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στη Λευκωσία, όπου οι συνολικές αναφορές ανέβηκαν από 4.697 στις 7.258. Αντίστοιχα, στη Λεμεσό αυξήθηκαν από 2.597 σε 3.691, στη Λάρνακα από 1.963 σε 3.058, στην Πάφο από 974 σε 1.604 και στην Αμμόχωστο από 380 σε 540. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι υποθέσεις που παραμένουν ανοικτές ή απλώς κοινοποιήθηκαν στις αρμόδιες αρχές. Στη Λάρνακα, οι αναφορές που βρίσκονται ακόμη «προς διαχείριση» εκτοξεύθηκαν από 371 τον Μάρτιο του 2025, στις 618 τον Μάιο του 2026. Στην Πάφο αυξήθηκαν από 11 σε 123, ενώ στη Λευκωσία από 44 σε 65.

Την ίδια ώρα, αυξήθηκαν αισθητά και οι περιπτώσεις που απλώς «ειδοποιήθηκε η αρμόδια αρχή», χωρίς να σημαίνει απαραίτητα ότι το πρόβλημα επιλύθηκε. Στη Λευκωσία οι συγκεκριμένες αναφορές ανέβηκαν από 2.276 σε 3.914, στη Λεμεσό από 1.689 σε 2.699 και στη Λάρνακα από 741 σε 1.274.

Ακόμη και στις περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις προγραμματίστηκαν για επιδιόρθωση, η αύξηση δείχνει το μέγεθος του προβλήματος. Στην Πάφο, οι προγραμματισμένες επιδιορθώσεις σχεδόν τριπλασιάστηκαν, από 94 σε 265, ενώ αυξήσεις καταγράφονται και στις υπόλοιπες επαρχίες.

Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν ότι το πρόβλημα όχι μόνο παραμένει, αλλά μεγαλώνει. Και όπως μας είχε τονίσει στον «Π» ο πρόεδρος της Λέσχης δικαιωμάτων μοτοσυκλετιστών Κύπρου, Μάριος Κωνσταντινίδης, το πρόβλημα δεν είναι μόνο η συμπεριφορά των οδηγών, αλλά και οι ίδιες οι υποδομές. «Η φθαρμένη άσφαλτος και οι ξεθωριασμένες διαγραμμίσεις συνθέτουν ένα περιβάλλον που συγχωρεί το λάθος του αυτοκινήτου, αλλά όχι της μοτοσυκλέτας», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.