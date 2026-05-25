Την «πλήρωσαν συμβίοι και παιδιά

Πολλοί υποψήφιοι θέλησαν χθες να προσέλθουν στο εκλογικό τους κέντρο για να ψηφίσουν, «συν γυναιξί και τέκνοις». Βλέπετε θεωρούν ότι η εικόνα του καλού οικογενειάρχη βοηθά. Γι΄αυτό φρόντισαν να φωτογραφηθούν με συμβίες και συμβίους και παιδιά κάθε ηλικίας, μέσα ή έξω από τα εκλογικά κέντρα και να αναρτήσουν τις φωτογραφίες στα ΜΚΔ, μπας και «κλέψουν» καμιά ψήφο έστω και την υστάτη. Ακόμα και κάποιοι που δεν έχουν συζύγους και παιδιά επιστράτευσαν, ανιψάκια, βαπτιστήρια και παιδιά γνωστών. Άστε όμως που αν παρατηρούσε κάποιος προσεκτικά τις φωτογραφίες θα διαπίστωνε ότι οι περισσότεροι συμβίοι/συμβίες και κυρίως τα παιδιά, ποσώς έδειχναν να συμμερίζονται και να συμμετέχουν στον ενθουσιασμό της στιγμής και φατσούλες τους «φώναζαν» ότι έκαναν αγγαρεία.

