Δρ Μιχάλης Κοντός: Η Κύπρος μπορεί να επιτελέσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του IMEC

Η Κύπρος, τόσο λόγω της γεωγραφικής της θέσης όσο και λόγω της ιδιότητάς της ως κράτος-μέλος της ΕΕ, μπορεί να επιτελέσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC), ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Δρ Μιχάλης Κοντός, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης, της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ σχετικά με τη σημασία της ανάπτυξης των σχέσεων Κύπρου-Ινδίας, τον IMEC, αλλά και σχετικά με το ενδιαφέρον της Ινδίας για την περιοχή παρά την περιφερειακή αστάθεια, ο κ. Κοντός σημείωσε ότι η Ινδία είναι πληθυσμιακά η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο και μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες παγκοσμίως, με τεράστια αναπτυξιακή προοπτική αν λάβει κανείς υπόψη τον πληθυσμό της, αλλά και την τάση αποκέντρωσης και διάχυσης της παγκόσμιας ισχύος.

Πέραν αυτού, ανέφερε, η Ινδία έχει αναπτύξει πρωτοβουλίες στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου, «κυρίως λόγω του ενδιαφέροντός της να προωθήσει το διάδρομο IMEC». «Η Κύπρος, τόσο λόγω της γεωγραφικής της θέσης όσο και λόγω της ιδιότητάς της ως κράτος-μέλος της ΕΕ, μπορεί να επιτελέσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του εν λόγω διαδρόμου» είπε ο κ. Κοντός. Παράλληλα, σημείωσε, «οι καλές σχέσεις της Κύπρου με κράτη της περιοχής τα οποία είναι στρατηγικά τοποθετημένα κατά μήκος του διαδρόμου, όπως το Ισραήλ και η Ελλάδα, μπορούν επίσης να συμβάλουν στη δημιουργία του κατάλληλου διπλωματικού υπεδάφους για την ανάπτυξή του».

Σύμφωνα με τον κ. Κοντό, ο πόλεμος στο Ιράν, η εξάπλωσή του στα κράτη της Αραβικής πλευράς του Κόλπου και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις προσπάθειες ενεργοποίησης του σχεδιασμού για τον IMEC. «Συνεπώς, η επαναφορά του στις ράγες μετά το οριστικό τέλος του πολέμου θα απαιτήσει σημαντική διπλωματική ενεργητικότητα, στην παροχή της οποίας η Κύπρος μπορεί να συμβάλει», πρόσθεσε.

Ο κ. Κοντός επεσήμανε ακόμη ότι είναι επίσης σημαντικό να ληφθεί υπόψη και η προοπτική συνεργασίας σε θέματα όπως η ενέργεια και η τεχνογνωσία για την ανάπτυξη σύγχρονων οπλικών συστημάτων. «Το κοινό ιστορικό παρελθόν των δύο χωρών, στο πλαίσιο του Κινήματος των Αδεσμεύτων αλλά και της Κοινοπολιτείας, αλλά και ο κοινός τους γεωπολιτικός βηματισμός στο σύγχρονο διεθνές -περιφερειακό σκηνικό, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς αυτής σχέσης σε αυτούς τους κρίσιμους τομείς», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ