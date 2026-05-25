Καρούσος: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ για την Προεδρία της Βουλής με ορίζοντα τις Προεδρικές - «Και ναι και όχι», λέει ο Μανιταράς

Ανοιχτό το ενδεχόμενο πολιτικής συμφωνίας για την προεδρία της Βουλής με ορίζοντα και τις προεδρικές εκλογές του 2028, άφησε ο αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ, Γιάννης Καρούσος,

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο κ. Καρούσος ανέφερε ότι η Αννίτα Δημητρίου έχει ήδη εκφράσει ενδιαφέρον για την προεδρία της Βουλής, σημειώνοντας πως «όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά». Όπως είπε, στο τραπέζι βρίσκονται τόσο η αυτόνομη υποψηφιότητα της προέδρου του ΔΗΣΥ όσο και ενδεχόμενες συνεργασίες με άλλα κόμματα, με συνομιλητή, όπως υπέδειξε το ΔΗΚΟ, με τις τελικές αποφάσεις να λαμβάνονται συλλογικά από τα αρμόδια όργανα του κόμματος.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο ΔΗΣΥ παραμένει στην αντιπολίτευση, επικαλούμενος σχετική απόφαση του κόμματος, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις ότι η στάση του τελευταίο διάστημα δεν ήταν επαρκώς αντιπολιτευτική. Όπως είπε, το κόμμα θα συνεχίσει να ασκεί «εποικοδομητική αντιπολίτευση», στηρίζοντας ό,τι θεωρεί θετικό από την κυβέρνηση αλλά παρεμβαίνοντας όπου κρίνει ότι απαιτείται.

Αναφερόμενος στο εκλογικό αποτέλεσμα, ο κ. Καρούσος έκανε λόγο για «τεράστια νίκη» του Δημοκρατικού Συναγερμού, σημειώνοντας ότι το κόμμα όχι μόνο διατήρησε τις έδρες του αλλά κατάφερε να επαναπατρίσει ψηφοφόρους που είχαν απομακρυνθεί μετά τις προεδρικές εκλογές του 2023. Όπως ανέφερε, το αποτέλεσμα δείχνει ότι σε σημαντικό βαθμό έχουν επουλωθεί οι εσωκομματικές πληγές, ενώ απέδωσε την επίδοση του κόμματος στην «επιστροφή της σοβαρότητας και της υπευθυνότητας απέναντι στην τοξικότητα και τον λαϊκισμό».

«Και ναι και όχι», λέει το ΔΗΚΟ

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΚΟ, Θεόδωρος Μανιταράς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διασύνδεσης των διεργασιών για την προεδρία της Βουλής με πολιτικές εξελίξεις που οδηγούν προς τις προεδρικές εκλογές του 2028, αποφεύγοντας ωστόσο να προδικάσει αποφάσεις και παραπέμποντας στα συλλογικά όργανα του κόμματος.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», ο κ. Μανιταράς ανέφερε πως το ΔΗΚΟ ενδιαφέρεται για την προεδρία της Βουλής, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από τα αρμόδια κομματικά σώματα τις επόμενες ημέρες. Κληθείς να απαντήσει αν η επιλογή για την προεδρία της Βουλής συνδέεται με τον υποψήφιο των προεδρικών εκλογών του 2028, απάντησε χαρακτηριστικά «και ναι και όχι», αφήνοντας ανοικτές πολλαπλές πολιτικές αναγνώσεις.

Την ίδια ώρα, υπογράμμισε ότι η συμμετοχή του ΔΗΚΟ στην κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη έχει, όπως είπε, «απόλυτα θετικό πρόσημο», απορρίπτοντας οποιοδήποτε σενάριο αποχώρησης από τη συγκυβέρνηση στο παρόν στάδιο.

Σε ό,τι αφορά το εκλογικό αποτέλεσμα, ο εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ εμφανίστηκε ικανοποιημένος, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα διατήρησε τον «ρυθμιστικό και αποφασιστικό» του ρόλο στο πολιτικό σύστημα, παρά το, όπως ανέφερε, κλίμα τοξικότητας και απαξίωσης που κυριάρχησε προεκλογικά.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι το ΔΗΚΟ αναλαμβάνει από σήμερα πρωτοβουλία για επανεκκίνηση της προσπάθειας συνένωσης του κεντρώου χώρου, κατονομάζοντας ως δυνητικούς συνομιλητές τη ΔΗΠΑ και την ΕΔΕΚ. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να εκφραστεί πολιτικά το σημαντικό ποσοστό ψηφοφόρων που έμεινε εκτός κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης.

