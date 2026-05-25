Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Αντιπυρική θωράκιση στη Νεκρή Ζώνη: Επιτόπιες επιθεωρήσεις και συνεργασία με ΟΗΕ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Παγματοποιήθηκαν δύο σημαντικές συναντήσεις με εκπροσώπους των Ηνωμένων Εθνών.

Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου θέτουν τις αρμόδιες υπηρεσίες οι κυπριακές αρχές, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών εντός της Νεκρής Ζώνης.

Σε ανακοίνωση του, το Τμήμα Δασών αναφέρει ότι στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν δύο σημαντικές συναντήσεις με εκπροσώπους των Ηνωμένων Εθνών, με βασικό στόχο την ανασκόπηση των υφιστάμενων διαδικασιών και τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις εκδήλωσης πυρκαγιών στην ευαίσθητη περιοχή της Νεκρής Ζώνης.

Παράλληλα, διενεργήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις και επιθεωρήσεις σε σημεία εισόδου της Νεκρής Ζώνης, με σκοπό την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της δυνατότητας άμεσης πρόσβασης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Στις συναντήσεις και τις επιτόπιες επιθεωρήσεις συμμετείχαν λειτουργοί του Τμήματος Δασών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στο πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας και συντονισμού των αρμόδιων υπηρεσιών.

Tags

ΚΥΠΡΟΣΠΥΡΚΑΓΙΑΝΕΚΡΗ ΖΩΝΗΠΥΡΚΑΓΙΕΣΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα