Αντιπυρική θωράκιση στη Νεκρή Ζώνη: Επιτόπιες επιθεωρήσεις και συνεργασία με ΟΗΕ

Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου θέτουν τις αρμόδιες υπηρεσίες οι κυπριακές αρχές, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών εντός της Νεκρής Ζώνης.

Σε ανακοίνωση του, το Τμήμα Δασών αναφέρει ότι στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν δύο σημαντικές συναντήσεις με εκπροσώπους των Ηνωμένων Εθνών, με βασικό στόχο την ανασκόπηση των υφιστάμενων διαδικασιών και τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις εκδήλωσης πυρκαγιών στην ευαίσθητη περιοχή της Νεκρής Ζώνης.

Παράλληλα, διενεργήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις και επιθεωρήσεις σε σημεία εισόδου της Νεκρής Ζώνης, με σκοπό την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της δυνατότητας άμεσης πρόσβασης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Στις συναντήσεις και τις επιτόπιες επιθεωρήσεις συμμετείχαν λειτουργοί του Τμήματος Δασών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στο πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας και συντονισμού των αρμόδιων υπηρεσιών.