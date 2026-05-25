Εμφύλιος στα κατεχόμενα για τον «νόμο-φίμωτρο»: Θύελλα στη «βουλή» και αντιδράσεις για τον νόμο που απειλεί δημοσιογράφους με φυλάκιση

Με καθυστέρηση περίπου τεσσεράμισι ωρών συνήλθε η «ολομέλεια» της «βουλής» στα κατεχόμενα, εξαιτίας διαφωνιών στην «κοινοβουλευτική» ομάδα του Κόμματος Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ) σχετικά με τον τροποποιητικό «νόμο της ποινικής δικονομίας», που προβλέπει ποινές «φυλάκισης» για δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με τη «Γενί Ντουζέν», η συνεδρία της «κοινοβουλευτικής» ομάδας του ΚΕΕ ήταν θυελλώδης, με ορισμένους «βουλευτές» του κόμματος να μην προσέρχονται στην «ολομέλεια». Ο επίμαχος «νόμος» είχε αναπεμφθεί από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, ωστόσο επανήλθε στην «ολομέλεια» χωρίς καμία τροποποίηση, με τις «ψήφους» των «βουλευτών» που στηρίζουν την «κυβέρνηση».

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ), Σίλα Ουσάρ Ιντζίρλι, δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψουν να μετατραπεί η δημοσιογραφία σε «αδίκημα», χαρακτηρίζοντας το άρθρο 23Β του τροποποιητικού «νόμου» ως εξέλιξη, που απειλεί την ελευθερία της έκφρασης.

«Αυτό που επιθυμείτε είναι τα μικρόφωνα να είναι κουφά, οι κάμερες τυφλές και τα στυλό σπασμένα», ανέφερε, υπενθυμίζοντας ότι αγνοήθηκαν τόσο οι ενστάσεις των δημοσιογραφικών σωματείων όσο και οι προειδοποιήσεις του Τουρκοκύπριου ηγέτη.

Απευθυνόμενη στην «κυβέρνηση», τόνισε ότι «υπάρχει ακόμη χρόνος να μεταπειστείτε» και ότι το ΡΤΚ θα σταθεί στο πλευρό των δημοσιογράφων, οι οποίοι «δίνουν αγώνα επιβίωσης».

Την ίδια ώρα, δημοσιογραφικές οργανώσεις, κόμματα, συντεχνίες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών διαμαρτυρήθηκαν έξω από τη «βουλή», με τη συμμετοχή της κ. Ιντζίρλι και «βουλευτών» της «αντιπολίτευσης».

Ο πρόεδρος της τουρκοκυπριακής συντεχνίας εργαζομένων στον Τύπο (Basın-Sen), Αλί Κισμίρ, κατήγγειλε ότι εδώ και έξι μήνες απειλείται η ελευθερία της έκφρασης και του Τύπου, σημειώνοντας ότι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν είχε επικαλεστεί σοβαρότατη αιτιολογία κατά την αναπομπή του νόμου. Υποστήριξε ότι επιχειρείται η συγκάλυψη «δωροδοκίας, διαφθοράς, παρατυπιών και κλοπών» και ανέφερε ότι ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ αρνήθηκε να τους συναντήσει.

Ο πρόεδρος της ένωσης Τουρκοκυπρίων δημοσιογράφων, Εφντάλ Κεσέρ, κάλεσε τους «βουλευτές» του ΚΕΕ να μην στηρίξουν την απαρτία ή να αποχωρήσουν από την αίθουσα κατά τη συζήτηση. «Ο λαός είμαστε εμείς, πρέπει να σταθείτε στο πλευρό μας», ανέφερε, ζητώντας από τους εταίρους του κυβερνητικού συνασπισμού να «πάψουν να λειτουργούν ως δεκανίκια».

Η πρόεδρος του τ/κ συμβουλίου δεοντολογίας ΜΜΕ, Αϊσού Μπασρί Άκτερ, χαρακτήρισε τον νόμο μη αποδεκτό, καλώντας τους δημοσιογράφους να μην ενδώσουν στην αυτολογοκρισία. «Η δημοκρατία δεν επιτυγχάνεται μόνο με τις κάλπες, αλλά συμβαδίζει με την ελευθερία του Τύπου και της έκφρασης», τόνισε.

Στην κοινή ανακοίνωση που ανέγνωσε η οργανωτική γραμματέας της ένωσης Τουρκοκυπρίων δημοσιογράφων, Σεράπ Καράμαν, αναφέρεται ότι η «ρύθμιση» 23Β επιβλήθηκε παρά τις αντιδράσεις της κοινωνίας και τις νομικές επιφυλάξεις του Τουρκοκύπριου ηγέτη. Οι οργανώσεις τόνισαν ότι ο «νόμος» δεν τιμωρεί την προκατάληψη αλλά την ίδια τη δημοσιογραφική δραστηριότητα και την ελευθερία της σκέψης, παράγοντας «φόβο και αυτολογοκρισία».

Όπως σημειώθηκε, στόχος είναι ο περιορισμός του «δημόσιου ελέγχου της εξουσίας και των δικαστικών διαδικασιών». Οι οργανώσεις κατέληξαν ότι «όσοι περιορίζουν τις ελευθερίες και όσοι τις υπερασπίζονται θα καταγραφούν στη συλλογική μνήμη της κοινωνίας».

Πηγή: ΚΥΠΕ