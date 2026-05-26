Υπέρ της αύξησης επιτοκίων τάσσεται μέλος ΔΣ της ΕΚΤ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα πρέπει να αυξήσει τα επιτόκια τον Ιούνιο, ακόμη και αν οι συνεχιζόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν οδηγήσουν σε συμφωνία, καθώς η σύγκρουση έχει διαρκέσει πολύ περισσότερο από ό,τι αναμενόταν και οι υψηλές τιμές ενέργειας έχουν εξαπλωθεί στην ευρύτερη οικονομία, τόνισε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας Ιζαμπέλ Σνάμπελ.

Η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια τον τελευταίο χρόνο, αλλά συζήτησε την αύξηση τους τον περασμένο μήνα, καθώς το απότομο υψηλότερο κόστος ενέργειας ώθησε τον πληθωρισμό πολύ πάνω από τον στόχο του 2%, και πολλοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν καταδείξει την ανάγκη για δράση.

«Δεδομένου του μεγέθους και της επιμονής του τρέχοντος σοκ, η περαιτέρω διερεύνηση (του θέματος) δεν αποτελεί πλέον επιλογή κατά την άποψή μου», είπε η κ. Σνάμπελ, σε συνέντευξή της στο Reuters.

«Από τη σημερινή οπτική γωνία, πιστεύω ότι θα χρειαστεί αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο», είπε.

Ενώ οι ΗΠΑ έχουν αναφερθεί σε πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν, η κ. Σνάμπελ, πιθανή διάδοχος της Προέδρου της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ το επόμενο έτος, είπε ότι η ΕΚΤ μπορεί να έχει ξεπεράσει το σημείο χωρίς επιστροφή, επειδή οι ενεργειακές υποδομές έχουν υποστεί ζημιές και οι υψηλές τιμές ενέργειας επηρεάζουν την ευρύτερη οικονομία.

Η συμφωνία ειρήνης αδύνατο να σταματήσει την αύξηση

«Ακόμα κι αν ο πόλεμος τελείωνε σήμερα, έχουν ήδη προκληθεί πολλές ζημιές στις ενεργειακές υποδομές και στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού», είπε η κ. Σνάμπελ, πρώην καθηγήτρια πανεπιστημίου.

«Έτσι, ακόμη και τότε, πιστεύω ότι θα χρειαζόταν μια αντίδραση νομισματικής πολιτικής», πρόσθεσε.

«Σε όρους επιμονής, έχουμε ξεπεράσει στην πραγματικότητα το δυσμενές σενάριο, το οποίο προϋπέθετε μια ταχεία ομαλοποίηση των τιμών του πετρελαίου», είπε.

Ο πληθωρισμός έφτασε το 3% τον περασμένο μήνα, με πιθανή περαιτέρω αύξηση και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ανησυχούν ότι το υψηλό κόστος ενέργειας θα ωθήσει προς τα πάνω την τιμή άλλων αγαθών και υπηρεσιών μέσω δευτερογενών επιδράσεων, πυροδοτώντας ένα δύσκολα αντιστρέψιμο σπείρα πληθωρισμού.

Η κ. Σνάμπελ είπε ακόμη ότι ορισμένες από αυτές τις δευτερογενείς επιπτώσεις μπορεί ήδη να υλοποιούνται, όπως υποδεικνύεται από μια σειρά ερευνών, συμπεριλαμβανομένης της Έρευνας Καταναλωτικών Προσδοκιών της ΕΚΤ, των στοιχείων για τον δείκτη Μεταποίησης (PMI) και του δείκτη κλίματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Βλέπουμε αυξανόμενα σημάδια ότι το σοκ μεταδίδεται και σε άλλα μέρη του καλαθιού κατανάλωσης», είπε η κ. Σνάμπελ.

Πέρα από τον Ιούνιο, η ΕΚΤ δεν θα πρέπει να δεσμευτεί σε κανένα βήμα πολιτικής και θα πρέπει να επανεκτιμά τη στάση της σε κάθε συνεδρίαση βάσει δεδομένων, πρόσθεσε.

Ωστόσο, επεσήμανε ότι η βασική πρόβλεψη της ΕΚΤ περιελάμβανε δύο αυξήσεις επιτοκίων, μια υπόδειξη που μπορεί να υποδηλώνει ότι μια μόνο αύξηση μπορεί να μην είναι αρκετή.

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν προβλέψει πλήρως δύο αυξήσεις στο επιτόκιο καταθέσεων 2% της ΕΚΤ και βλέπουν περίπου 50% πιθανότητα για μια τρίτη κίνηση κατά το επόμενο έτος.

⁠Οι οικονομολόγοι είναι πιο επιφυλακτικοί και βλέπουν μόνο δύο αυξήσεις, ακολουθούμενες από μια μείωση στα μέσα του 2027, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters.

Δείχνει αδύνατη η ανάπτυξη

Ένας βασικός λόγος για τον οποίο αυτοί που παρακολουθούν την ΕΚΤ βλέπουν μόνο ήπια αυστηροποίηση της πολιτικής της στο μέλλον είναι ότι η οικονομία της ευρωζώνης παραμένει αδύναμη και το υψηλό κόστος ενέργειας θα μπορούσε να επηρεάσει την ανάπτυξή της περισσότερο από όσο ανησυχούσαν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτίμησε την περασμένη εβδομάδα ανάπτυξη 0,9% για το 2026, ποσοστό που αποτελεί μεγάλη επιβράδυνση της ανάπτυξης, σε σχέση με πέρυσι, θα μπορούσε να είναι τελικά υπερβολικά αισιόδοξη.

«Δεδομένης της μεγάλης επιμονής του σοκ, πιστεύω ότι ο αρνητικός αντίκτυπος στην οικονομική ανάπτυξη θα είναι επίσης ισχυρότερος», είπε η κ. Σνάμπελ. «Έχουμε δει μια απότομη πτώση των δεικτών εμπιστοσύνης, ιδίως μεταξύ των καταναλωτών», πρόσθεσε.

«Όλα αυτά συνεπάγονται κινδύνους καθοδικής πορείας για την οικονομική ανάπτυξη και κινδύνους ανόδου για τον πληθωρισμό», σημείωσε.

Η Σνάμπελ, η οποία είναι υπεύθυνη για τις δραστηριότητες της αγοράς της ΕΚΤ, ανέφερε ότι η πρόσφατη μεταβλητότητα στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων δεν ήταν ανησυχητική.

«Η αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων στην ευρωζώνη οφείλεται κυρίως στην αύξηση της αντιστάθμισης του πληθωρισμού», είπε.

«Και αυτό αντανακλά εν μέρει την αύξηση των ασφαλίστρων κινδύνου πληθωρισμού λόγω της αυξημένης αβεβαιότητας σχετικά με τις μελλοντικές προοπτικές του πληθωρισμού», ανέφερε.

Όσον αφορά το μέλλον της, η κ. Σνάμπελ, της οποίας η θητεία στην ΕΚΤ λήγει στα τέλη του 2027, είπε ότι θα ήταν έτοιμη να αναλάβει τα καθήκοντα της Προέδρου, εάν της ζητηθεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ