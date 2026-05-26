Στις 4 Ιουνίου η πρώτη Ολομέλεια της νέας Βουλής – Πώς θα εκλεγεί ο Πρόεδρος του σώματος με το νέο σύστημα

Με την πρώτη εφαρμογή της νέας διαδικασίας εκλογής Προέδρου της Βουλής θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου η πρώτη Ολομέλεια της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων που προέκυψε από τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου 2026

Απαντώντας σε ερωτήσεις του ΚΥΠΕ, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Βουλής Άνδρεας Χριστοδούλου είπε ότι η ημερήσια διάταξη της πρώτης Ολομέλειας περιλαμβάνει αρχικά τη διαβεβαίωση των Βουλευτών, στη βάση του Συντάγματος έτσι ώστε να μπορούν να αναλάβουν επίσημα τα καθήκοντά τους.

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία εκλογής Προέδρου της Βουλής. Όπως ανέφερε, στον πρώτο γύρο απαιτείται πλειοψηφία 29 ψήφων επί συνόλου 56 Βουλευτών, δηλαδή το ήμισυ συν μία έδρα. Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, οι δύο υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους θα προχωρήσουν σε δεύτερο γύρο, όπου θα εκλεγεί εκείνος ή εκείνη που θα λάβει τις περισσότερες ψήφους.

Ο κ. Χριστοδούλου εξήγησε ακόμη ότι σε περίπτωση ισοψηφίας στον πρώτο γύρο μεταξύ υποψηφίων που διεκδικούν θέση στον δεύτερο γύρο, θα διεξαχθεί επαναληπτική ψηφοφορία μεταξύ τους. Εάν η ισοψηφία παραμείνει στον τελικό γύρο, προβλέπεται δημόσια κλήρωση υπό την ευθύνη του προεδρεύοντος της συνεδρίας. Όπως ανέφερε, προεδρεύων θα είναι ο πρεσβύτερος σε ηλικία Βουλευτής, εκτός εάν είναι ο ίδιος υποψήφιος για την προεδρία της Βουλής, οπότε θα αναλάβει ο αμέσως επόμενος σε ηλικία Βουλευτής.

«Αυτά προβλέπει ο κανονισμός και θεωρείται ότι έχει εκσυγχρονιστεί το πλαίσιο. Αυτή ήταν η βούληση του νομοθετικού σώματος κατά την απελθούσα βουλευτική περίοδο και θα προχωρήσουμε με αυτές τις διαδικασίες», ανέφερε.

Σύνθεση και προεδρίες Κοινοβουλευτικών Επιτροπών

Για τα επόμενα βήματα της νέας Βουλής, ο κ. Χριστοδούλου ανέφερε ότι στην επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας - μετά την πρώτη- θα συγκροτηθεί η Επιτροπή Επιλογής, όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Η συνεδρία αυτή γίνεται συνήθως μέσα σε περίπου μία εβδομάδα. Η Επιτροπή αυτή θα καθορίσει τη σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών και θα συζητήσει ζητήματα όπως οι προεδρίες τους.

Όπως σημείωσε, ο Κανονισμός προβλέπει τη δυνατότητα ανάληψης προεδριών κοινοβουλευτικών επιτροπών από πολιτικές κομματικές ομάδες που διαθέτουν τουλάχιστον επτά βουλευτές, αριθμό που αντιστοιχεί στο 12% του συνόλου του σώματος. Με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα, αυτό αφορά τέσσερις πολιτικές ομάδες, ωστόσο διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει προκαθορισμένη κατανομή, καθώς το θέμα θα συζητηθεί στο πλαίσιο της Επιτροπής Επιλογής.

«Αυτό που προβλέπεται είναι η δυνατότητα ανάληψης προεδριών. Από εκεί και πέρα είναι θέμα που θα το συζητήσει η Επιτροπή Επιλογής. Δεν προκαθορίζουμε κάτι εκ προοιμίου θα γίνει συζήτηση στο πλαίσιο της Επιτροπής Επιλογής, όπως προβλέπει το Σύνταγμα», ανέφερε.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών ο ΔΗΣΥ εξασφάλισε 17 έδρες, το ΑΚΕΛ 15, το ΕΛΑΜ 8, το ΔΗΚΟ 8, το Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο 4 και η Άμεση Δημοκρατία 4.

Ο κ. Χριστοδούλου πρόσθεσε ακόμη ότι μετά τη συγκρότηση των Επιτροπών θα ακολουθήσει και η συγκρότηση των κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών που θα εκπροσωπούν τη Βουλή σε ευρωπαϊκούς, περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς. Ωστόσο σημείωσε ότι προτεραιότητα αποτελεί η συγκρότηση των Επιτροπών, ώστε να αρχίσει το νομοθετικό έργο της νέας Βουλής.

Πηγή: ΚΥΠΕ