Συζητήσεις για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο- Όλες οι θέσεις θα ληφθούν υπόψη λέει η Μαριλένα Ραουνά

Η στρατηγική προνοητικότητα αποτελεί απόλυτη αναγκαιότητα και ουσιαστικό εργαλείο ώστε να μπορούμε να προετοιμαζόμαστε, να προβλέπουμε και να ενισχύουμε την ευρωπαϊκή ανθεκτικότητα, δήλωσε η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένα Ραουνά, την Τρίτη, στις Βρυξέλλες, σημειώνοντας παράλληλα σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο ότι «όλες οι θέσεις θα ληφθούν υπόψη».

Η κ. Ραουνά, η οποία μιλούσε κατά την άφιξή της στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ το πρωί της Τρίτης στις Βρυξέλλες, ανέφερε ότι οι συζητήσεις επικεντρώνονται «στο κατά πόσο είμαστε στρατηγικά προετοιμασμένοι σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα».

Όπως είπε, η ημέρα ξεκίνησε με την έκτη συνάντηση των Υπουργών για το μέλλον της Ευρώπης, σημειώνοντας πως «σε έναν κόσμο που αλλάζει και μεταβάλλεται πολύ γρήγορα, με πολλαπλές προκλήσεις, αποτελεί απόλυτη αναγκαιότητα η στρατηγική προνοητικότητα ως ουσιαστικό εργαλείο προετοιμασίας, πρόβλεψης και ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανθεκτικότητας».

Αναφερόμενη στην ατζέντα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και στην προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου, η κ. Ραουνά παρουσίασε την ατζέντα που θα συζητήσουν οι ηγέτες: την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή, την ασφάλεια και άμυνα, τις οικονομικές προκλήσεις, τα ναρκωτικά και φυσικά το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Όπως σημείωσε, «το κοινό νήμα που διαπερνά όλα αυτά τα ζητήματα συνδέεται με το βασικό θέμα της κυπριακής προεδρίας: “μια αυτόνομη Ένωση ανοικτή στον κόσμο”».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, σημειώνοντας ότι η κυπριακή προεδρία έχει επιτύχει «σημαντική πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις. «Εργαστήκαμε με επιμέλεια, ταχύτητα και αφοσίωση και έχουμε πετύχει ουσιαστική πρόοδο όσον αφορά το νέο ΠΔΠ», ανέφερε, ενώ πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία αναθεωρημένου διαπραγματευτικού πλαισίου. Όπως είπε, «η συζήτηση των ηγετών τον Ιούνιο θα είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα είναι η πρώτη φορά που θα εξετάσουν διαπραγματευτικό πλαίσιο που περιλαμβάνει αριθμητικά στοιχεία, και ως προεδρία βρισκόμαστε σε πολύ προχωρημένο στάδιο σε αυτό το θέμα».

Σε σχέση με τις σχέσεις ΕΕ–Ηνωμένου Βασιλείου, η κ. Ραουνά χαρακτήρισε το Λονδίνο «ομονοούντα εταίρο», σημειώνοντας ότι συνεχίζεται η εργασία για την υλοποίηση των αποφάσεων της πρώτης συνόδου κορυφής ΕΕ–ΗΒ, ενώ εξέφρασε την ελπίδα η επόμενη σύνοδος να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κυπριακής προεδρίας.

Αναφορά έκανε επίσης στη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ και ειδικότερα στην Αλβανία, επισημαίνοντας ότι η διακυβερνητική διάσκεψη για τα ενδιάμεσα ορόσημα στο κεφάλαιο των θεμελιωδών ζητημάτων αποτελεί «κομβικό βήμα και πραγματικό ορόσημο στη διαπραγματευτική διαδικασία της Αλβανίας». Υπογράμμισε ακόμη ότι «η διεύρυνση υπήρξε βασική προτεραιότητα της κυπριακής προεδρίας», χαρακτηρίζοντάς την «γεωπολιτική αναγκαιότητα». Παράλληλα, τόνισε ότι πρόκειται για «μια διαδικασία αυστηρά βασισμένη στην αξιοκρατία και την αιρεσιμότητα, που προϋποθέτει λογοδοσία από την πλευρά των εταίρων μας και αξιοπιστία από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ σχετικά με την επιστολή των κρατών μελών που ανήκουν στους «Φίλους της Συνοχής» και το πώς αυτή ενδέχεται να επηρεάσει τις συζητήσεις για το νέο ΠΔΠ, η κ. Ραουνά ανέφερε ότι η κυπριακή προεδρία εργάζεται «με απόλυτα συμπεριληπτικό και διαφανή τρόπο απέναντι σε όλα τα κράτη μέλη». Όπως είπε, «λειτουργούμε ως έντιμοι διαμεσολαβητές σε αυτή τη διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις, τις ανησυχίες και τις ευαισθησίες όλων των κρατών μελών, και αυτό αποτυπώνεται ήδη στη δουλειά που έχουμε παραδώσει για το ΠΔΠ».

Συνεχίζοντας, σημείωσε ότι «όλες οι θέσεις θα αξιολογηθούν και θα ληφθούν υπόψη, ώστε να μπορέσουμε να παραδώσουμε ένα ώριμο αναθεωρημένο διαπραγματευτικό πλαίσιο, το οποίο να αντανακλά τις προτεραιότητές μας και να επιτρέπει την επίτευξη συμφωνίας έως το τέλος του 2026, όπως έχουν ζητήσει οι ηγέτες». Ανέφερε επίσης ότι η κυπριακή προεδρία θα παραδώσει τη σχετική εργασία στην ιρλανδική προεδρία ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία.

Πηγή: ΚΥΠΕ