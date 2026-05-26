Τρεις παραιτήσεις λόγω ασυμβίβαστου

Πριν από την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων τους, που θα γίνει στις 4 Ιουνίου, οι νεοεκλεγέντες βουλευτές υπόκεινται σε έλεγχο ασυμβίβαστου.

Η βουλευτική ιδιότητα είναι ασυμβίβαστη με το αξίωμα υπουργού, δημάρχου ή δημοτικού συμβούλου, καθώς και με την ιδιότητα μέλους των ενόπλων δυνάμεων ή των σωμάτων ασφαλείας, αλλά και με οποιοδήποτε άλλο δημόσιο αξίωμα ή θέση. Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι που εξελέγησαν βουλευτές την περασμένη Κυριακή και εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες θα κληθούν να επιλέξουν μεταξύ της βουλευτικής έδρας και της δημόσιας θέσης ή αξιώματος που κατέχουν.

Όπως προκύπτει από τα εκλογικά αποτελέσματα της Κυριακής, τρεις νεοεκλεγέντες βουλευτές θα πρέπει να παραιτηθούν από τις δημόσιες θέσεις που κατέχουν λόγω ασυμβίβαστου. Πρόκειται για τους ακόλουθους:

Αντιδήμαρχος στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγλαντζιάς, Ανδρέας Κωνσταντίνου. Εξελέγη βουλευτής Λευκωσίας με το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ. Στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να διεξαχθούν αναπληρωματικές εκλογές. Το Υπουργείο Εσωτερικών δρομολογεί ήδη τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Λακατάμιας, Αναστασία Χάσικου. Εξελέγη βουλευτής Κερύνειας με το ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ. Η θέση της θα καλυφθεί από την πρώτη επιλαχούσα του κόμματος, Άντρεα Κουλέρμου.

Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Λεμεσού, Μιχάλης Φελλάς. Εξελέγη βουλευτής Λεμεσού με το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ. Η θέση θα καλυφθεί από τον πρώτο επιλαχόντα, Μιχάλη Βασιλείου.

Εξαιτίας του εν λόγω ασυμβίβαστου, αρκετοί βουλευτές της απελθούσας Βουλής, πέραν των 10, υποχρεώθηκαν να παραιτηθούν από υψηλόβαθμες θέσεις στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα λαμβάνοντας, ωστόσο, ως αντιστάθμισμα σύνταξη από το δημόσιο ανεξαρτήτως ηλικίας, το ύψος της οποίας καθορίζεται με βάση τα έτη υπηρεσίας τους.