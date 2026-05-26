Στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι με πορεία προς το Προεδρικό για αποζημιώσεις και θανατώσεις ζώων

Σε κινητοποίηση κατεβαίνουν την ερχόμενη Παρασκευή 29 Μαΐου οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι προγραμματίζουν πορεία διαμαρτυρίας προς το Προεδρικό Μέγαρο ζητώντας παρέμβαση του Νίκος Χριστοδουλίδης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διαμαρτυρόμενοι θα συγκεντρωθούν στις 10:00 το πρωί στον χώρο του ΓΣΠ και ακολούθως θα κατευθυνθούν προς το Προεδρικό.

Βασικά αιτήματα των κτηνοτρόφων είναι η άμεση καταβολή αποζημιώσεων, αλλά και ο τερματισμός των θανατώσεων ζώων, ζήτημα που προκαλεί έντονες αντιδράσεις τις τελευταίες ημέρες.

Οι ίδιοι διαμηνύουν πως η κινητοποίηση της Παρασκευής αποτελεί μόνο την αρχή, προειδοποιώντας ότι εάν δεν υπάρξουν ουσιαστικές αποφάσεις ή δεσμεύσεις από πλευράς κυβέρνησης, θα ακολουθήσει νέα και μεγαλύτερη διαμαρτυρία στις 4 Ιουνίου.