Ισπανία: Έφοδος της αστυνομίας στα γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος - Στο επίκεντρο έρευνα για παράνομη χρηματοδότηση

Η ισπανική αστυνομία πραγματοποιεί έρευνα στην έδρα του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στην Μαδρίτη κατόπιν δικαστικής εντολής «για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης», σύμφωνα με την⁠ El Pais και άλλα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι οι αστυνομικοί εισήλθαν στα κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, αλλά δεν έδωσε άλλες πληροφορίες αφού οι έρευνες είναι μυστικές.

Το κόμμα του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπο με σειρά σκανδάλων διαφθοράς και οι έρευνες αφορούν πολιτικά πρόσωπα και μέλη των οικογενειών τους.

Πρόκειται για τη δεύτερη αστυνομική επιχείρηση στα γραφεία των Σοσιαλιστών μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο. Τον Ιούνιο του 2025 οι Αρχές είχαν κατασχέσει ηλεκτρονικά αρχεία και εταιρικά emails του πρώην οργανωτικού γραμματέα του κόμματος, Σάντος Σερδάν, στο πλαίσιο της λεγόμενης «υπόθεσης Κόλντο».

Στο φακό των Αρχών και ο Σοσιαλιστής πρώην πρωθυπουργός Θαπατέρο

Η νέα έφοδος έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την έρευνα της αστυνομίας σε γραφείο που χρησιμοποιούσε ο Σοσιαλιστής πρώην πρωθυπουργός Χοσέ Λουίς Θαπατέρο, επίσης στην οδό Φεράθ, στο πλαίσιο ξεχωριστής υπόθεσης διαφθοράς που αφορά στη διάσωση της αεροπορικής εταιρείας Plus Ultra κατά την περίοδο της πανδημίας.

Οι ισπανικές Αρχές εξετάζουν καταγγελίες περί αθέμιτης άσκησης πολιτικής επιρροής και παράνομων προμηθειών γύρω από κρατική ενίσχυση ύψους 53 εκατ. ευρώ προς την εταιρεία το 2021, η οποία φέρεται να διατηρούσε δεσμούς με τη Βενεζουέλα.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης στο γραφείο του Θαπατέρο, οι ερευνητές εντόπισαν χρηματοκιβώτιο με κοσμήματα, χρυσές αλυσίδες και πολυτελή ρολόγια, μεταξύ αυτών και μοντέλα της Omega. Συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού υποστήριξαν ότι τα αντικείμενα προέρχονταν είτε από οικογενειακή κληρονομιά της συζύγου του είτε από επίσημα δώρα ξένων αποστολών.

Ο ίδιος ο Θαπατέρο αρνείται κάθε εμπλοκή, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες «παράλογες εικασίες». Ωστόσο, ο δικαστής Χοσέ Λουίς Καλάμα τον έχει καλέσει να καταθέσει τον Ιούνιο για αδικήματα όπως ξέπλυμα χρήματος, δωροδοκία και διακίνηση επιρροής.

Πίεση στον Σάντσεθ – Παρέμβαση Γκονζάλεθ

Η υπόθεση προκαλεί σοβαρούς πολιτικούς τριγμούς για την κυβέρνηση Σάντσεθ, η οποία βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με άλλες δικαστικές έρευνες που αφορούν στενούς συνεργάτες του πρωθυπουργού καθώς και μέλη της οικογένειάς του.

Παρά την αυξανόμενη πίεση ο Σάντσεθ έχει εκφράσει δημόσια τη στήριξή του προς τον Θαπατέρο, επιμένοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αποδείξεις που να στοιχειοθετούν ποινικές ευθύνες.

Αντίθετα ο πρώην πρωθυπουργός Φελίπε Γκονζάλεθ, ιστορικό στέλεχος των Σοσιαλιστών και άλλοτε πολιτικός μέντορας του Θαπατέρο, ζήτησε τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών μέσα στο 2026, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται σε βαθιά πολιτική κρίση.

Οι αποκαλύψεις έχουν ενισχύσει τις επιθέσεις της αντιπολίτευσης κατά του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος, ενώ αναλυτές εκτιμούν ότι το σκάνδαλο μπορεί να εξελιχθεί σε μία από τις σοβαρότερες κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει η ισπανική κεντροαριστερά τα τελευταία χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / iefimerida.gr