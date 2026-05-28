Αφθώδης: Καταγγελίες για πρόχειρη ταφή ζώων στη Λάρνακα, διαψεύδουν οι Κτηνιατρικές

Σε καταγγελίες για πρόχειρη ταφή νεκρών ζώων και ελλιπή εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων στην επαρχία Λάρνακας προβαίνουν πολίτες, με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να τονίζουν από πλευράς τους ότι έχουν τηρηθεί όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα.

Σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών, νεκρά ζώα παραμένουν εκτεθειμένα από το περασμένο Σάββατο μέσα σε ανοιχτή τάφρο, χωρίς να έχει γίνει η προβλεπόμενη διαδικασία ταφής.

Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, τα ζώα «απλώς πετάχτηκαν» μέσα στην τάφρο, με αποτέλεσμα να επικρατεί έντονη δυσοσμία. Οι ίδιοι εκφράζουν φόβους ότι με την άνοδο της θερμοκρασίας η κατάσταση θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο.

Από την πλευρά τους, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναφέρουν ότι, κατά την τελευταία θανάτωση των ζώων που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στην επαρχία Λάρνακας, τηρήθηκαν τα ενδεδειγμένα μέτρα όσον αφορά στην υγειονομική ταφή, προσθέτοντας ότι η διάβρωση του αργίλου σε κάποια σημεία του χώρου ταφής οφείλεται σε πρόσφατη έντονη βροχόπτωση.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν με αφορμή τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στη διαδικασία ταφής των ζώων στην Επαρχία Λάρνακας, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σημειώνουν πως η ταφή έγινε σε απόμερη περιοχή από το χωριό και τις κτηνοτροφικές μονάδες, ενώ τα ζώα τοποθετήθηκαν σε τάφρο, η οριοθέτηση και η εκσκαφή της οποίας έγινε σε συνεννόηση με την τοπική αρχή και όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα (Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και Υπηρεσία Γεωλογικής Επισκόπησης).

«Με το πέρας της ταφής τα πτώματα καλύφθηκαν σύμφωνα με όσα προνοούνται και ο χώρος έκτοτε επιθεωρείται σε τακτική βάση», προστίθεται.

«Κατά τη διενέργεια επιτόπιας επιθεώρησης διαπιστώθηκε πως, λόγω πρόσφατης έντονης βροχόπτωσης επήλθε διάβρωση του αργίλου σε κάποια σημεία και αμέσως δόθηκαν οδηγίες για τοποθέτηση επιπρόσθετου αργίλου πάνω στον χώρο ταφής», διευκρινίζεται.

«Όλα τα σημεία ταφής των ζώων στην Επαρχία Λάρνακας και Λευκωσίας επιθεωρούνται συνεχώς και οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες προβαίνουν σε διορθωτικές ενέργειες όπου αυτό απαιτηθεί», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ