Ριζώνει ο αφθώδης, μαζί και οι αντιδράσεις

Μετά από τρεις μήνες συνεχίζει να μαίνεται η κρίση του αφθώδους πυρετού, βαθαίνοντας μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερο την πληγή στον κτηνοτροφικό κλάδο. Μετά το κρούσμα στην Πάχνα Λεμεσού, το οποίο κατέδειξε ότι ο ιός ξέφυγε από τα όρια της Λάρνακας και της Λευκωσίας, εντοπίστηκαν άλλα τρία σε μονάδες αιγοπροβάτων στην επαρχία Λευκωσίας, εξέλιξη η οποία ανεβάζει τον αριθμό των μολυσμένων μονάδων παγκύπρια στις 120. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τρεις φάρμες σε Παλιομέτοχο, Μάμμαρι και Κοκκινοτριμιθιά, στην υφιστάμενη μολυσμένη ζώνη της δυτικής Λευκωσίας και εντός της ακτίνας των 3 Km.

Τόσο η αδυναμία του κρατικού μηχανισμού (Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και Αστυνομία) να περιορίσει την εξάπλωση όσο και και τα πρόσφατα γεγονότα στην Πάχνα, όπου διαφάνηκε ασυνεννοησία στο εσωτερικό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σε σχέση με τον αριθμό δειγματοληψιών και τις εργαστηριακές εξετάσεις, οδηγά σήμερα, στις 10.00 το πρωί, ομάδα κτηνοτρόφων, κατά παράβαση των διαταγμάτων και αυξάνοντας λόγω συνάθροισης τον κίνδυνο διασποράς του ιού, σε εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο.

Τις προηγούμενες μέρες διαμήνυσαν ότι «έφτασαν στα έσχατα», ζητώντας άμεσο τερματισμό των καθολικών θανατώσεων ζώων, παρά τοις πρόνοιες του ευρωπαϊκού πρωτοκόλλου, και αξιοπιστία στις εργαστηριακές εξετάσεις. Στην κινητοποίηση δεν θα συμμετάσχουν οι οργανωμένες αγροτικές οργανώσεις, ωστόσο ζήτησαν συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Το αγροτικό κίνημα ζητά την άμεση και καταλυτική παρέμβαση του Προέδρου, προκειμένου να επανεξεταστούν μέσω της ΕΕ οι μαζικές θανατώσεις, να διαμορφωθεί ένα έκτακτο σχέδιο γενναίας οικονομικής στήριξης και να αποτραπεί ο πλήρης αφανισμός της εγχώριας παραγωγής και του χαλλουμιού.

Η εικόνα σε Λεμεσό, Πάφο, Αμμόχωστο

Όπως γράψαμε σε προηγούμενο ρεπορτάζ, μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να ολοκληρωθεί ο δεύτερος κύκλος επιδημιολογικής διερεύνησης στις επαρχίες Λεμεσού, Πάφου και Αμμοχώστου, για να ξεκαθαρίσει πλήρως το μέγεθος της καταστροφής, δηλαδή να φανεί εάν ο ιός βρίσκεται για την επαρχία Λεμεσού σε μονάδες πέραν αυτής στην Πάχνα (62 αιγοπρόβατα) ή και σε άλλες επαρχίες, οι οποίες μέχρι σήμερα θεωρούνται «καθαρές», όπως η Πάφος και η ελεύθερη Αμμόχωστος. Η τελευταία φορά που λήφθηκαν δείγματα από αυτες τις περιοχές των δύο επαρχιών ήταν στα τέλη Μαρτίου και ήταν αρνητικά. Εξάλλου χθες οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ανακοίνωσαν ότι σε σχέση με την Πάχνα, μέχρι στιγμής είναι αρνητικά τα αποτελέσματα από δειγματοληψίες που έγιναν σε άλλες μονάδες, εκτός από τη μολυσμένη. Οι δειγματοληψίες και τα εργαστηριακά αποτελέσματα σε Λεμεσό, Πάφο και Αμμόχωστο παραμένουν σε εξέλιξη.

Σειρά συσκέψεων

Υπό το βάρος των αρνητικών εξελίξεων για την πορεία της νόσου κατά τη χθεσινή μέρα έγιναν δύο κρίσιμες συνεδριάσεις. Αρχικά η υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, συγκάλεσε συνάντηση με την ηγεσία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Στο επίκεντρο ήταν η σε βάθος ανασκόπηση της πορείας του αφθώδους πυρετού και η αξιολόγηση των υφιστάμενων μέτρων περιορισμού. Επίσης εξετάστηκε το ζήτημα των παρεμποδίσεων που συναντούν οι κτηνιατρικοί λειτουργοί στη «μάχη» που δίνουν καθημερινά. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνάντηση οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες τόνισαν ότι οι κτηνιατρικοί λειτουργοί δεν επιθυμούν να βρίσκονται μόνιμα στη μέση «διασταυρούμενων πυρών», αλλά να αφιερωθούν απερίσπαστα στην αντιμετώπιση της κρίσης.

Ακολούθησε εσωτερική σύσκεψη, την οποία συγκάλεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, δηλώνοντας προηγουμένως ότι η Κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους κτηνοτρόφους και διαμηνύοντας ότι «ό,τι πρέπει να γίνει θα γίνει». Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου με προορισμό την κατοικία του Πρέσβη του Κατάρ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ερωτηθείς αν θα συναντήσει τους κτηνοτρόφους, ανέφερε ότι το θέμα του αφθώδους πυρετού βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση, προσθέτοντας ότι το απόγευμα θα συγκαλούσε εσωτερική σύσκεψη για το συγκεκριμένο ζήτημα και ευρύτερα για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

Οι αριθμοί τρομάζουν

Την ίδια ώρα σοκ προκαλούν οι αριθμοί γύρω από την καταστροφή που έχει σπείρει μέχρι σήμερα η κτηνοτροφική κρίση.

Από τις 120 μολυσμένες μονάδες σε ολόκληρη την Κύπρο, στις μολυσμένες ζώνες Λάρνακας, Ιδαλίου – Γερίου, δυτικής Λευκωσίας και Πάχνας Λεμεσού, η πλειοψηφία, συνολικά 103, αφορά μονάδες αιγοπροβάτων. Από αυτές οι 73 εντοπίζονται στη Λάρνακα, οι 29 στη Λευκωσία και η μία στη Λεμεσό. Οι υπόλοιπες αφορούν 14 μονάδες βοοειδών -9 στη Λάρνακα και 5 στη Λευκωσία- και 3 χοιροτροφικές μονάδες, όλες στη δυτική Λευκωσία.

Μέχρι στιγμής έχουν θανατωθεί 71 χιλιάδες ζώα, εκ των οποίων οι 43 χιλιάδες αιγοπρόβατα, οι 3 χιλιάδες βοοειδή και πέραν των 24 χιλιάδων χοίροι. Τα μολυσμένα ζώα που οδηγήθηκαν ή θα οδηγηθούν σε θανάτωση αναλογούν στο 11% του συνολικού πληθυσμού ενήλικων αιγοπροβάτων στη χώρα, 3,5% των συνολικού αριθμού βοοειδών και στο 8% σχεδόν του συνολικού αριθμού χοίρων.

Οι ελλείψεις στις ποσότητες γάλακτος οδήγησαν την κυβέρνηση στην απόφαση για μείωση της ποσόστωσης του αιγοπρόβειου γάλακτος στο χαλλούμι, από 25% σε 15%.