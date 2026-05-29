Στροφή σε ΑΠΕ και ηλεκτρική ενέργεια καταγράφει η κυπριακή βιομηχανία

Η Κύπρος κατέγραψε συνολική κατανάλωση ενέργειας 10.334,447 τερατζάουλ (TJ) στον βιομηχανικό τομέα το 2024, έναντι 9.442,880 TJ το 2014, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή.

Σύμφωνα με την Eurostat, η κατανάλωση πετρελαϊκών προϊόντων στην Κύπρο μειώθηκε σε 3.729 TJ το 2024 από 6.937,236 TJ το 2014. Αντίθετα, αύξηση σημειώθηκε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα βιοκαύσιμα, τα οποία ανήλθαν σε 1.499,608 TJ από 430 TJ, καθώς και στην ηλεκτρική ενέργεια, η οποία διαμορφώθηκε σε 2.227,176 TJ από 1.666,800 TJ.

Ανοδικά κινήθηκαν επίσης τα μη ανανεώσιμα απόβλητα, στα 2.347,187 TJ από 316 TJ, καθώς και τα στερεά ορυκτά καύσιμα, τα οποία αυξήθηκαν σε 531,476 TJ από 92,844 TJ.

Σε επίπεδο ΕΕ, ο βιομηχανικός τομέας κατανάλωσε το 2024 συνολικά 8.835.353,924 TJ ενέργειας, έναντι 9.610.495,780 TJ το 2014, καταγράφοντας μείωση 8,1%. Σύμφωνα με την Eurostat, η συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας στον βιομηχανικό τομέα ακολουθεί πτωτική πορεία από το 1990.

Το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης προήλθε από την ηλεκτρική ενέργεια (2.944.631,898 TJ ή 33,3%) και το φυσικό αέριο (2.817.262,940 TJ ή 31,9%). Ακολούθησαν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα βιοκαύσιμα με 998.523,913 TJ (11,3%), το πετρέλαιο και τα πετρελαϊκά προϊόντα με 922.287,297 TJ (10,4%), ενώ μικρότερα ποσοστά κάλυψαν η θερμότητα, τα στερεά ορυκτά καύσιμα και τα μη ανανεώσιμα απόβλητα.

Σε σχέση με το 2014, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στα στερεά ορυκτά καύσιμα και στη θερμότητα, ενώ αύξηση σημειώθηκε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στα μη ανανεώσιμα

Βιομηχανία τροφίμων

Ιδιαίτερη εικόνα καταγράφεται στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού, η οποία κατανάλωσε 1.134 πετατζάουλ (PJ) ενέργειας το 2024, δηλαδή το 12,8% της συνολικής βιομηχανικής κατανάλωσης. Σύμφωνα με την Eurostat, ο συγκεκριμένος κλάδος κινήθηκε αντίθετα από τη γενική τάση, καταγράφοντας αύξηση 4,7% σε σχέση με το 2014.

Η κατανάλωση ενέργειας στον τομέα αυτό προήλθε κυρίως από το φυσικό αέριο (525 PJ ή 46,3%) και την ηλεκτρική ενέργεια (401 PJ ή 35,3%). Ακολούθησαν οι ανανεώσιμες πηγές και τα βιοκαύσιμα (68 PJ ή 6,0%), το πετρέλαιο και τα πετρελαϊκά προϊόντα (60 PJ ή 5,3%), η θερμότητα (47 PJ ή 4,2%), τα στερεά ορυκτά καύσιμα (32 PJ ή 2,8%) και τα μη ανανεώσιμα απόβλητα (1 PJ ή 0,1%).

Στον ίδιο κλάδο, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε σχέση με το 2014 καταγράφηκαν στις ανανεώσιμες πηγές και τα βιοκαύσιμα (68,4%) και στα μη ανανεώσιμα απόβλητα (47,4%), ενώ άνοδος σημειώθηκε επίσης στην ηλεκτρική ενέργεια (8,1%) και στο φυσικό αέριο (+5,0%). Μείωση καταγράφηκε στη χρήση στερεών ορυκτών καυσίμων (-36,4%).

Πηγή: ΚΥΠΕ