Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Με χειροπέδες δέκα πρόσωπα μετά από ελέγχους της Αστυνομίας κατά τη διάρκεια της νύχτας - Μπαράζ καταγγελιών οδηγών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων, έγιναν 152 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 61 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα.

Στη σύλληψη δέκα προσώπων προχώρησε κατά τη διάρκεια της νύχτας η Αστυνομίας για διάφορα αδικήματα μεταξύ των οποίων, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, διάρρηξη κτιρίου και κλοπή.

Επιπλέον, σύμφωνα με ανακοίνωση, σε τροχονομικούς ελέγχους ένας οδηγός οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ οδηγός εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών. Συνολικά έγιναν 77 έλεγχοι αλκοόλης και διενεργήθηκαν τρεις προκαταρκτικοί έλεγχοι ναρκοτέστ.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων, έγιναν 152 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 61 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 2 οχήματα.

Συνολικά, ανακόπηκαν για έλεγχο 312 οχήματα και ελέγχθηκαν 430 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 31 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 2 καταγγελίες. 

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα