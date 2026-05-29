Με χειροπέδες δέκα πρόσωπα μετά από ελέγχους της Αστυνομίας κατά τη διάρκεια της νύχτας - Μπαράζ καταγγελιών οδηγών

Στη σύλληψη δέκα προσώπων προχώρησε κατά τη διάρκεια της νύχτας η Αστυνομίας για διάφορα αδικήματα μεταξύ των οποίων, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, διάρρηξη κτιρίου και κλοπή.

Επιπλέον, σύμφωνα με ανακοίνωση, σε τροχονομικούς ελέγχους ένας οδηγός οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ οδηγός εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών. Συνολικά έγιναν 77 έλεγχοι αλκοόλης και διενεργήθηκαν τρεις προκαταρκτικοί έλεγχοι ναρκοτέστ.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων, έγιναν 152 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 61 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 2 οχήματα.

Συνολικά, ανακόπηκαν για έλεγχο 312 οχήματα και ελέγχθηκαν 430 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 31 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 2 καταγγελίες.