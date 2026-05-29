Φοιτητική χορηγία: Γιατί απορρίφθηκαν 800 αιτήσεις, μέχρι πότε γίνονται διορθώσεις και πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι

Περίπου 800 αιτήσεις για φοιτητική χορηγία απορρίφθηκαν λόγω λανθασμένης συμπλήρωσης των στοιχείων από τους αιτητές, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κ. Λάκης Μύθιλλος, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Μιλώντας στον Πολίτη 107.6 & 97.6 και την εκπομπή Πρωινή Επιθεώρηση για τα παράπονα που καταγράφονται από γονείς και φοιτητές, ο κ. Μύθυλλος ανέφερε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις το πρόβλημα εντοπίζεται στον τρόπο υποβολής της αίτησης. Όπως εξήγησε, αρκετοί γονείς καταχώρισαν τον εαυτό τους ως φοιτητή αντί το παιδί τους, με αποτέλεσμα ο πραγματικός δικαιούχος να μην εμφανίζεται στην αίτηση.

«Οι γονείς είχαν υποχρέωση να υποβάλουν την αίτηση, όμως δεν δήλωσαν πουθενά τον φοιτητή. Αντίθετα, καταχώρισαν τους ίδιους ως φοιτητές», ανέφερε.

Περιθώριο επανυποβολής

Το Υπουργείο προχώρησε σε έγκαιρη απόρριψη των συγκεκριμένων αιτήσεων ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν το λάθος τους και να υποβάλουν εκ νέου την αίτηση. Σύμφωνα με τον κ. Μύθυλλο, η προθεσμία για επανυποβολή λήγει την Τρίτη 2 Ιουνίου. Παράλληλα, σημείωσε ότι όλοι οι επηρεαζόμενοι αιτητές ενημερώθηκαν μέσω μηνύματος για τον λόγο της απόρριψης καθώς και για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να υποβάλουν σωστά την αίτησή τους.

«Το σύστημα ζητά να καταχωριστεί ο φοιτητής»

Απαντώντας στις επικρίσεις ότι το ηλεκτρονικό σύστημα ίσως δεν ήταν αρκετά σαφές, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας υποστήριξε ότι οι οδηγίες ήταν ξεκάθαρες. «Όταν ξεκινά η αίτηση, ζητείται να καταχωριστεί ο φοιτητής», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το μηχανογραφικό σύστημα βρίσκεται σε συνεχή διαδικασία βελτίωσης, ενώ παράλληλα αναγνωρίστηκε ότι υπήρξαν και άλλες περιπτώσεις λανθασμένης υποβολής.

Στόχος η ολοκλήρωση μέχρι τον Σεπτέμβριο

Αναφορικά με το πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή της κρατικής φοιτητικής χορηγίας, ο κ. Μύθιλλος ανέφερε ότι δεν υπάρχει καθορισμένο χρονικό περιθώριο, ωστόσο στόχος είναι να γίνει μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Τα ποσά της φοιτητηικής χορηγίας

Για οικογενειακό εισόδημα μέχρι €44.000, το ύψος της φοιτητικής χορηγίας ανέρχεται σε €1.880, με πρόσθετη χορηγία μέχρι €940 για οικογένειες που καταβάλλουν δίδακτρα και επιπλέον, €940 για οικογένειες που έχουν τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

Για οικογενειακό εισόδημα μεταξύ €44.001 και €54.000 η φοιτητική χορηγία ανέρχεται σε €1.580, με πρόσθετα μέχρι €790 για καταβολή διδάκτρων και επιπλέον €790 για οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα.

Για οικογενειακό εισόδημα μεταξύ €54.001-€64.000 η φοιτητική χορηγία είναι €1.450, με μέχρι €725 πρόσθετα σε περίπτωση καταβολής διδάκτρων και ακόμα €725 για οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

Για τις οικογένειες με περισσότερα από δύο τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις €64.000 κατά €5.000 για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου, ενώ για οικογένειες με πέντε ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα δεν τίθεται ανώτατο εισοδηματικό όριο.