Έρχεται νερό αφαλάτωσης από τον Γαρύλλη - Σε στάδιο τελικών δοκιμών η μονάδα

Στη φάση των τελικών δοκιμών, ώστε το αργότερο μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας να τεθεί σε λειτουργία, βρίσκεται η κινητή μονάδα αφαλάτωσης στην περιοχή του ποταμού Γαρύλλη στη Λεμεσό. Η μονάδα, η οποία ανατέθηκε σε ανάδοχο εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων, αφορά απευθείας ενίσχυση της πόλης της Λεμεσού με 10.000 κ.μ. νερού την ημέρα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την επεξεργασία νερού γεωτρήσεων του ποταµού.

«Ξεπεράστηκαν κάποια τεχνικά προβλήματα ηλεκτροδότησης, ενώ βρίσκονται από τη Δευτέρα στην Κύπρο οι Ισραηλινοί εμπειρογνώμονες, οι οποίοι κάνουν και τους τελικούς ελέγχους», δήλωσε στον «Π» ο διευθύντρια του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, Ηλιάνα Τόφα-Χριστίδου.

Είναι η δεύτερη κινητή μονάδα αφαλάτωσης, η οποία εντάσσεται απευθείας στο σύστημα της πόλης, είπε. Η πρώτη ήταν η μονάδα στο Λιμάνι Λεμεσού, η οποία, όπως διαβεβαίωσε, λειτουργεί χωρίς κανένα πρόβλημα από την πρώτη στιγμή, με πλήρη απορρόφηση των 10.000 κ.μ. νερού/ημέρα. Επίσης τόνισε ότι με τη δεύτερη μονάδα στον Γαρύλλη θα εξοικονομηθούν αντίστοιχες ποσότητες από τη διύλιση, συγκεκριμένα από το διυλιστήριο Λεμεσού που λαμβάνει νερό από το Φράγμα του Κούρη.

Σημειώνοντας ότι η λειτουργία βρίσκεται εντός των χρονοδιαγραμμάτων, εκτίμησε ότι το αργότερο μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας η μονάδα θα τεθεί σε λειτουργία. Βάσει των προνοιών του συμβολαίου, ο ανάδοχος έχει ευθύνη να ολοκληρώσει το στάδιο των δοκιμασιών επιτυχώς, ώστε να παράγει νερό κατάλληλης ποιότητας, τέτοιο που να παραλαμβάνεται από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

Η μονάδα αυτή είναι η τέταρτη που τίθεται σε πλήρη λειτουργία μετά την κινητή μονάδα αφαλάτωσης στη Μονή, δυναμικότητας περίπου 15.000 κ.μ./ημέρα, που τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούλιο του 2025, την κινητή μονάδα στα Πότιμα της Κισσόνεργας, δυναμικότητας 12.000 κ.μ./ημέρα, που ενσωματώθηκε τον Ιούλιο του 2025 και αυτή στο Λιμάνι Λεμεσού, δυναμικότητας 10.000 κ.μ./ημέρα, που λειτούργησε τον περασμένο μήνα. Με την ένταξη της μονάδας στον Γαρύλλη, ο αριθμός των μονάδων αφαλάτωσης αυξάνεται σε εννέα, ενώ τον Σεπτέμβριο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία και μία δέκατη - κινητή - μονάδα, στην Επισκοπή Λεμεσού, δυναμικότητας 15.000 κ.μ./ημέρα.

Τα πιο πάνω έργα αποτελούν μέρος ενός μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, για πλήρη κάλυψη των αναγκών ύδρευσης από αφαλατωμένο νερό μέχρι το 2027 και τη διατήρηση των αποθεμάτων στα φράγματα για τις ανάγκες της άρδευσης.

Όσον αφορά την παροχή πόσιμου νερού (ύδρευση) προς τους καταναλωτές, οι ΕΟΑ είναι ικανοποιημένοι ενόψει καλοκαιριού, καθώς, μετά τη σύσκεψη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Ύδατος στις 24 Απριλίου, όχι μόνο τερματίστηκε η αποκοπή 10% στην παροχή νερού από το δίκτυο του ΤΑΥ, η οποία αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον περασμένο Ιανουάριο, αλλά ενισχύθηκαν και με επιπλέον ποσότητες, από 5% μέχρι 16%.