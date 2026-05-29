Διάταγμα για «μπλόκο» στον «Γύρο του Θανάτου» από το Δήμο Λεμεσού - Δεν εξασφάλισε τις απαραίτητες άδειες

Στην έκδοση διατάγματος που απαγορεύει τη διεξαγωγή και λειτουργία του ακροβατικού θεάματος «Γύρος του Θανάτου» στην περιοχή της Επίχωσης (Μόλος) προχώρησε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, μετά από αίτημα του Δήμος Λεμεσού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, είχε προηγουμένως εγκριθεί η παραχώρηση χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία του θεάματος κατά το τριήμερο του Κατακλυσμού, υπό την προϋπόθεση ότι ο διοργανωτής θα ικανοποιούσε όλους τους απαιτούμενους όρους και θα εξασφάλιζε την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας.

Ωστόσο, κατά τη σημερινή επιτόπια επιθεώρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, διαπιστώθηκε ότι οι απαιτούμενες προϋποθέσεις δεν είχαν τηρηθεί, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η έκδοση της σχετικής άδειας, καθώς, όπως αναφέρεται, δεν διασφαλίζεται η ασφαλής χρήση και λειτουργία της εγκατάστασης.

Ο Δήμος σημειώνει επίσης ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου έκρινε την κατασκευή ακατάλληλη κατά την επιθεώρησή της.

Για την εφαρμογή του διατάγματος έχει ενημερωθεί η Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού, η οποία αναμένεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Παράλληλα, ο Δήμος Λεμεσού καλεί το κοινό να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή σε σχέση με την εγκατάσταση, επισημαίνοντας ότι δεν έχει εξασφαλιστεί η απαραίτητη άδεια λειτουργίας.