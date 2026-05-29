Διάταγμα για «μπλόκο» στον «Γύρο του Θανάτου» από το Δήμο Λεμεσού - Δεν εξασφάλισε τις απαραίτητες άδειες

Ο Δήμος προειδοποιεί το κοινό ότι η εγκατάσταση στην Επίχωση δεν εξασφάλισε άδεια λειτουργίας

Στην έκδοση διατάγματος που απαγορεύει τη διεξαγωγή και λειτουργία του ακροβατικού θεάματος «Γύρος του Θανάτου» στην περιοχή της Επίχωσης (Μόλος) προχώρησε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, μετά από αίτημα του Δήμος Λεμεσού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, είχε προηγουμένως εγκριθεί η παραχώρηση χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία του θεάματος κατά το τριήμερο του Κατακλυσμού, υπό την προϋπόθεση ότι ο διοργανωτής θα ικανοποιούσε όλους τους απαιτούμενους όρους και θα εξασφάλιζε την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας.

Ωστόσο, κατά τη σημερινή επιτόπια επιθεώρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, διαπιστώθηκε ότι οι απαιτούμενες προϋποθέσεις δεν είχαν τηρηθεί, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η έκδοση της σχετικής άδειας, καθώς, όπως αναφέρεται, δεν διασφαλίζεται η ασφαλής χρήση και λειτουργία της εγκατάστασης.

Ο Δήμος σημειώνει επίσης ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου έκρινε την κατασκευή ακατάλληλη κατά την επιθεώρησή της.

Για την εφαρμογή του διατάγματος έχει ενημερωθεί η Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού, η οποία αναμένεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Παράλληλα, ο Δήμος Λεμεσού καλεί το κοινό να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή σε σχέση με την εγκατάσταση, επισημαίνοντας ότι δεν έχει εξασφαλιστεί η απαραίτητη άδεια λειτουργίας.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

