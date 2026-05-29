Γιάννης Λαούρης: Προτείνει τη συμμετοχή και των κομμάτων εκτός Βουλής στο Εθνικό Συμβούλιο (βίντεο)

Την πρόθεση να προωθήσει πρόταση για συμμετοχή στο Εθνικό Συμβούλιο και των κομμάτων που έμειναν εκτός Βουλής, εξέφρασε ο βουλευτής Λευκωσίας με την Άμεση Δημοκρατία, Γιάννης Λαούρης, μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως ανέφερε, θα ζητήσει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σε συνεργασία, όπως είπε, και με άλλα κόμματα, να συμμετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο και τα τέσσερα κόμματα που δεν εξασφάλισαν είσοδο στη Βουλή, παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν πολύ κοντά στην εκλογή τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα συγκεκριμένα κόμματα εκπροσωπούν περίπου το 12% του πληθυσμού της Κύπρου, ενώ αναφορά έκανε και στους πολίτες που επέλεξαν την αποχή, σημειώνοντας πως επίσης δεν εκπροσωπούνται πολιτικά.

Ο κ. Λαούρης υποστήριξε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ενίσχυε την πολυφωνία στο Εθνικό Συμβούλιο και θα λειτουργούσε προς όφελος της χώρας.

Στην ίδια ανάρτηση, ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας σχολίασε και τη δημόσια συζήτηση γύρω από την Προεδρία της Βουλής, χαρακτηρίζοντάς τη ως «δευτερεύον θέμα». Όπως ανέφερε, πρόκειται περισσότερο για θέση «στάτους και πρεστίζ» παρά για θέση ουσιαστικής πολιτικής σημασίας, προσθέτοντας ότι δεν θα πρέπει να συνδέεται με τις προεδρικές εκλογές του 2028, καθώς, όπως είπε, πρόκειται για δύο διαφορετικές διαδικασίες.